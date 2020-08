Diretta Bayern Chelsea/ Streaming video tv: tedeschi favoriti (Champions League)

Bayern Chelsea, in diretta dall’Allianz Arena di Monaco, è in programma per questa sera, sabato 8 agosto 2020, con fischio d’inizio alle ore 21.00 per il ritorno degli ottavi di Champions League 2019-2020. Dopo il lunghissimo stop alle Coppe europee dovuto al Coronavirus e poi allo spazio concesso per chiudere innanzitutto i campionati nazionali, già da ieri sera ci siamo rituffati nell’atmosfera della Champions League. Questa sera la diretta di Bayern Chelsea vedrà onestamente i padroni di casa nettamente favoriti per il passaggio del turno, grazie al successo esterno per 0-3 a Stamford Bridge nella partita d’andata. Questo significa che il Bayern Monaco, salvo colpi di scena davvero clamorosi, ha in tasca il biglietto per le Final Eight di Lisbona: i campioni di Germania infatti si qualificheranno con una vittoria, con un pareggio ma anche in caso di sconfitta con un massimo di due gol di scarto. Il Chelsea invece avrebbe bisogno di uno 0-3 anche solo per portare la sfida ai tempi supplementari, infine avremmo un ribaltone immediato solo con un successo inglese con tre gol di scarto ma da 1-4 in su, oppure con almeno quattro gol di scarto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BAYERN CHELSEA

La diretta tv di Bayern Chelsea sarà garantita in esclusiva sui canali sportivi di Sky, di conseguenza sarà riservata agli abbonati alla piattaforma televisiva satellitare anche la diretta streaming video, garantita come sempre tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN CHELSEA

Nelle probabili formazioni di Bayern Chelsea dobbiamo sottolineare alcune differenze: il Bayern è fermo da un mese ma ha la qualificazione ha portata di mano; il Chelsea è più rodato ma non può fare calcoli per giocare le pochissime speranze residue. Assente l’infortunato Pavard, per il Bayern possiamo ipotizzare titolari nel 4-2-3-1 il portiere Neuer, in difesa Kimmich, Boateng, Alaba e Davies, poi la coppia mediana Thiago-Goretzka e sulla trequarti Gnabry, Müller e Coman in appoggio naturalmente al bomber Lewandowski. Possibile tuttavia una certa cautela con i diffidati Kimmich e Thiago. Il Chelsea invece di calcoli non ne può fare, tra le squalifiche di Alonso e Jorginho e un lungo elenco di indisponibili. Fatta la conta dei presenti, Frank Lampard dovrebbe mandare in campo Caballero in porta; Rudiger, Christensen e Zouma in una difesa a tre; James, Kovacic, Barkley ed Emerson invece da destra a sinistra a centrocampo e infine il tridente d’attacco composto da Mount, Giroud e Hudson-Odoi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Bayern Chelsea, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I tedeschi sono nettamente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,37, mentre poi si sale fino a 5,25 volte la posta in palio, che è la quotazione in caso di pareggio per il segno X, oppure addirittura a quota 7,25 per un successo esterno del Chelsea, naturalmente segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA