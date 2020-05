Diretta Bayern Eintracht/ Streaming video e tv: big match all’Allianz Arena!

Pubblicità

Bayern Eintracht, in diretta dal Allianz Arena di Monaco di Baviera, è la partita in programma oggi sabato 23 maggio 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 18.30. Nella 27^ giornata della Bundesliga, la seconda dopo la ripartenza del campionato (che si era fermato ai primi di marzo per l’esplodere dell’emergenza coronavirus), ecco un big match che pur dovendosi disputare a porte chiuse, certo si annuncia ricco di colpi di scena: i due club stanno dominando le scene del calcio tedesco ed europeo negli ultimi anni e pure non mancheranno i protagonisti di spessore. Senza scordare pure della storia recente di questo scontro, che ci ricorda di sfide al cardiopalma e pure ricchissime di gol: indimenticabile la manita che l’Eintracht inflisse ai bavaresi nel turno di andata della stagione 2019-20. Ma oltre a tutti questi elementi, certo oggi la diretta Bayern Eintracht rimane match da non perdere anche in virtù dei tre punti messi in palio: punti che potrebbero portare i bavaresi, già capolisti, ancora piò lontani, e che potrebbero rappresentare invece la salvezza per gli uomini di Adi Hutter, in profonda crisi in questa parte del campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionai che la diretta Bayern Eintracht, prevista oggi alle ore 18.30, sarà visibile in diretta tv sul Sky, per la precisione ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203): diretta streaming video del match garantita per gli abbonati tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BAYERN EINTRACHT

In vista della diretta tra Bayern ed Eintracht certo i due allenatori si sono preparati con cura, riservando per le probabili formazioni del match solo i giocatori più in forma. La posta in palio nella 27^ giornata della Bundesliga è infatti altissima. I bavaresi certo non vorranno sfigurare nella prima partita in casa post pandemia (anche se lo stadio rimarrà vuoto): ecco pronto il 4-2-3-1, che vedrà protagonista in prima punta il solito Lewandowski, supportato dal trittico Muller-Goretzka-Gnabry. Rimangono poi pronti per la mediana la coppia Kimmich-Thiago, mentre ovviamente sarà il capitano Neuer a collocarsi tra i pali. Dovrebbe pure essere il 4-2-3-1 il modulo di partenza di Adi Hutter, il quale dovrebbe confermare gran parte dell’11 sceso in campo contro il Monchengladbach appena una settimana fa (pur venendo sconfitti per 3-1). Ecco dunque che dovrebbe essere Dost la prima punta in campo all’Allianz Arena, con Kostic, Kamada e Chandler alle sue spalle: pronti poi in difesa Toure, Abraham, Hinteregger e N’Dicka (finito nel mirino del Milan per la prossima finestra di calciomercato), con Trapp sicuro tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerato anche il momento di crisi che sta affrontando la squadra di Hutter, come pure la posizione di leader della Bundesliga dei bavaresi, non facciamo certo fatica a credere che sia la formazione di Flick la naturale favorita oggi del pronostico. La stessa Snai, per l’1×2 della diretta Bayern Eintracht ha dato la quotazione di 1.16 ai padroni di casa al successo, mentre è stata valutata a 15.00 la vittoria ospite: il pareggio vale invece 8.25.



