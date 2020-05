Diretta Bayern Fortuna Dusseldorf/ Streaming video e tv: partita senza storia?

Pubblicità

Bayern Fortuna Dusseldorf, in diretta dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, è la partita in programma oggi, sabato 30 maggio 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 18.30. Pare davvero un match senza storia quello che ci propone in chiusura di questo sabato pomeriggio la 29^ giornata della Bundesliga. Benché la formazione di Rosler sia di ritorno da una bellissima vittoria ottenuta solo in settimana contro lo Schalke 04, pure l’impresa contro la capolista bavarese pare proprio fuori dalla propria portata. In stagione il Bayern Monaco dopo tutto ha incassato appena solo 4 KO e pure in Bundesliga ottiene solo vittorie dallo scorso 16 febbraio (nella partita contro il Lipsia): i bavaresi sono ormai a in passo dal sogno scudetto e paiono non potersi più fermare. Pure ovviamente l’F95 non scenderà in campo già con la bandiera bianca in mano ma farà di tutto per mettere in difficoltà i padroni di casa: i quali poi ricordiamo non avranno dalla loro il sostegno della tifoseria visto che anche questa partita verrà disputata a porte chiuse, come tutte quelle post ripresa del campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tra Bayern e Fortuna Dusseldorf sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 18.30 su Sky: appuntamento dunque ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Confermata la diretta streaming video della partita della Bundesliga, disponibile tramite il servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI BAYERN FORTUNA DUSSELDORF

Benché sulla carta la sfida contro l’F95 non pare troppo complicata e pure si ha sulle gambe un duro turno infrasettimanale, disputato contro il Borussia Dortmund, pure Flick non vuole dare nulla per scontato: per le probabili formazioni del match dunque non saranno pochi i titolatissimi già richiamati in campo. Fissato dunque il 4-2-3-1 per lo schieramento di partenza dei bavaresi, ecco che questa sera non dovrebbe mancare il solito Lewandowski prima punta: alle sue spalle si collocheranno Gnabry, Muller e Coman. Già confermati dal primo minuto in mediana la coppia Kimmich-Goretzka, mentre dovrebbe toccare al quartetto composti da Pavard, Boateng, Alaba e Davies coprire il reparto difensivo. Dovrebbe invece essere il 3-5-2 il modulo di partenza del Fortuna Dusseldorf di Rosler, con Hennings e Karaman (andato a segno contro il Colonia settimana scorsa) titolari in attacco. Alle loro spalle pure dovrebbero trovare posto dal primo minuto nell’ampia mediana al centro Stoger, Bodzek e Morales, mentre saranno Thommy e Zimmermann ad agire ai lati: Auhan, Hoffmann e Suttner saranno i titolari in difesa.

QUOTE E PRONOSTICO

Come dicevamo prima, pare un match davvero senza storia quello tra Bayern e Fortuna Dusseldorf, oggi in diretta: anche per il pronostico. Esaminando le quote date dalla Snai, ecco che nell’1×2 il successo dei bavaresi è stato quotato a 1.07, contro il più elevato 28.00 fissato per la vittoria ospite: il pareggio vale invece 12.00.



