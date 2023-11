DIRETTA BAYERN GALATASARAY/ Video streaming tv: sfida tabù per i turchi (Champions League, 8 novembre 2023)

DIRETTA BAYERN GALATASARAY: TESTA A TESTA

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Bayern Monaco Galatasaray, possiamo notare che ci sono appena tre precedenti ufficiali per questa partita di Champions League, con un bilancio di due vittorie per il Bayern e un pareggio, quindi il Galatasaray è ancora a secco. Il Bayern in particolare ha vinto per 1-3 ad Istanbul la partita d’andata di questo girone A di Champions League, mentre per le altre due sfide bisogna tornare indietro addirittura di mezzo secolo, cioè al settembre 1972 e al primo turno della Coppa dei Campioni 1972-1973: il Galatasaray all’andata riuscì a pareggiare per 1-1 ad Istanbul, ma il ritorno a Monaco di Baviera terminò con il trionfo per 6-0 dei padroni di casa tedeschi.

Più in generale, il Bayern Monaco non ha mai avuto problemi contro le squadre turche: ci sono sette precedenti complessivi, con sei vittorie e un pareggio. Il Galatasaray invece si difende molto bene contro le altre squadre tedesche, infatti il bilancio complessivo è di nove vittorie, undici pareggi e altrettante sconfitte su trentuno partite, ma senza mai riuscire ad esultare contro il Bayern Monaco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BAYERN GALATASARAY STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Galatasaray sarà affidata alla televisione satellitare, come tutte le altre partite di Champions League ad eccezione di quella che va in onda su Amazon Prime: in questo caso il canale di riferimento sarà Sky Sport 254, e in assenza di un televisore potrete seguire il match anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che la Champions League è garantita in mobilità sulla piattaforma Infinity Plus: anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

BAVARESI PER GLI OTTAVI!

Bayern Galatasaray sarà in diretta dall’Allianz Arena alle ore 21:00 di mercoledì 8 novembre: si gioca per la quarta giornata nel gruppo A di Champions League 2023-2024. I bavaresi vedono gli ottavi: a punteggio pieno, avendo vinto a Istanbul due settimane fa, sono totalmente padroni del loro destino e con un’altra vittoria questa sera festeggerebbero l’obiettivo con due giornate di anticipo, di fatto blindando anche il primo posto in un periodo davvero brillante, che li ha visti demolire il Borussia Dortmund (al Signal Iduna Park) continuando l’inseguimento al Bayer Leverkusen in campionato.

Per quanto riguarda il Galatasaray, i turchi hanno sprecato una bella occasione e adesso devono stare attenti: la vittoria ottenuta a Old Trafford tiene il Galatasaray a contatto con la qualificazione, la partita decisiva sarà presumibilmente quella contro il Manchester United ma intanto già stasera i Leoni di Istanbul potrebbero provare a strappare almeno un pareggio. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Bayern Galatasaray, proviamo a fare un rapido focus sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN GALATASARAY

Thomas Tuchel gioca con il 4-2-3-1 e in Bayern Galatasaray potrebbe confermare quasi per intero gli undici che hanno vinto a Dortmund: sicuramente in difesa vedremo Upamecano e Kim Min-Jae proteggere Neuer, sulle corsie laterali i favoriti restano Mazraoui e Alphonso Davies mentre a centrocampo torna Kimmich che era squalificato in Bundesliga, con lui più Goretzka che Laimer. Davanti, Thomas Muller è sempre un’opzione per la trequarti: se la gioca con Coman e Leroy Sané perché Musiala dovrebbe essere in campo, naturalmente come prima punta giocherà Harry Kane.

Il Galatasaray di Okan Buruk si dispone con modulo speculare: in porta l’ex Lazio Muslera, poi difesa con Nelsson e Davinson Sanchez centrali e due terzini che sarebbero Boey e Angeliño, mentre a centrocampo dovrebbero esserci Lucas Torreira e Sérgio Oliveira. Per quanto riguarda la trequarti, cercano spazio Teté e Demirbay ma sarà tutt’altro che semplice sfilare la maglia a Ziyech, Atkurkoglu e Zaha: sulla carta il marocchino potrebbe rifiatare dopo aver giocato in campionato, sarà invece presente Mauro Icardi che giocherà come centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Bayern Galatasaray, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l'agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quarta giornata nel gruppo A di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,20 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l'ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 7,50 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 11,00 volte l'importo investito con questo bookmaker.











