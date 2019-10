Diretta Bayern Monaco Hoffenheim/ Streaming video tv: bavaresi favoriti (Bundesliga)

Bayern Monaco Hoffenheim, in diretta dallo stadio Allianz Arena di Monaco, si gioca alle ore 18.30 di oggi, sabato 5 ottobre 2019, come partita valida per la settima giornata della Bundesliga 2019-2020. Si arriva a Bayern Hoffenheim sulla scia del trionfo bavarese a Londra, dove in settimana il Bayern ha vinto per 2-7 contro il Tottenham in Champions League. Dimostrazione di forza devastante da parte dei campioni di Germania in carica, che sono tra l’altro anche capolista della Bundesliga dopo la vittoria di settimana scorsa a Paderborn. Adesso l’unico rischio potrebbe essere quello di cullarsi sui ricordi di Champions League, ci spera l’Hoffenheim che deve però fare i conti con un difficile inizio di campionato nel quale la squadra del Baden-Württemberg ha finora raccolto solamente 5 punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo sottolineare che non avremo la diretta tv di Bayern Monaco Hoffenheim, perché il match non sarà compreso fra quelli che Sky trasmette questa settimana per la Bundesliga tedesca, di conseguenza in Italia non avremo nemmeno una diretta streaming video e serviranno come principali punti di riferimento i siti e i profili social ufficiali delle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN HOFFENHEIM

Nelle probabili formazioni di Bayern Monaco Hoffenheim meritano di essere citati gli “eroi di Londra”, anche se magari per qualcuno di loro ci sarà turnover. In porta Neuer, davanti a lui Pavard, Sule, Boateng e Alaba nella difesa a quattro; in mediana Tolisso e Kimmich, ma con Javi Martinez e Thiago naturalmente valide alternative, infine in attacco Coman, Coutinho e Gnabry – autore di quattro gol – alle spalle di Lewandowski, con Muller e Perisic alternative validissime sulla trequarti. Per l’Hoffenheim i cambiamenti invece si dovrebbero al fatto che settimana scorsa è arrivata una batosta con il Borussia Monchengladbach: in porta Baumann, difesa a tre con Posch, Akpoguma e Hubner, poi a centrocampo da destra a sinistra Kaderabek, Geiger, Rudy, Grillitsch e Skov, infine i due attaccanti Baumgartner e Bebou.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico a senso unico per Bayern Monaco Hoffenheim, le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai parlano molto chiaro in tal senso. Infatti il segno 1 è quotato a 1,10 ed è di conseguenza considerato praticamente scontato, mentre poi si sale a 10,00 in caso di pareggio (segno X) e addirittura fino a 20,00 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno 2, se davvero l’Hoffenheim dovesse vincere a Monaco.



