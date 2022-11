Diretta Bayern Inter Primavera/ Streaming video tv: tutto già deciso! (Youth League)

DIRETTA BAYERN INTER PRIMAVERA: SOLO UNA PASSERELLA!

Bayern Inter Primavera, partita diretta dall’arbitro polacco Damian Sylwestrzak, si gioca alle ore 16:00 di martedì 1 novembre: presso il Bayern Campus si conclude il gruppo C di Youth League 2022-2023, e questo sarà un match a tutti gli effetti ininfluente ai fini del discorso qualificazione. È tutto già deciso nel girone: battendo il Viktoria Plzen per la seconda volta, l’Inter Primavera ha già ottenuto il pass per il prossimo turno, ma sa già anche che si tratterà necessariamente del playoff (contro una squadra della Domestic Champions) perché il Barcellona è inarrivabile con 6 punti di vantaggio.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO INTER/ Quote, Inzaghi non rinuncia a Barella

Per contro il Bayern Monaco è già eliminato, e dunque per la Primavera di Cristian Chivu ci sarà l’occasione per mettere un po’ di benzina nel motore in vista di un campionato nel quale le cose, come sappiamo, non stanno andando altrettanto bene; sabato i giovani nerazzurri hanno pareggiato contro il sorprendente Frosinone, e ora vogliono risalire la corrente. Intanto sarà comunque interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Bayern Inter Primavera; mentre aspettiamo che si giochi facciamo una rapida valutazione sulle eventuali scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Probabili formazioni Bayern Monaco Inter/ Diretta tv: quanto turnover?

DIRETTA BAYERN INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Inter Primavera sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare: ormai sappiamo che le partite delle nostre squadre nella Youth League 2022-2023 sono fornite dall’emittente Sky, dunque l’appuntamento è sul decoder e tutti i clienti, come di consueto, in assenza di un televisore potranno seguire Bayern Inter Primavera anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato installando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

Diretta/ Barcellona Bayern Monaco (risultato finale 0-3): tris e dominio bavarese!

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN INTER PRIMAVERA

Le scelte di Danny Galm per la diretta Bayern Inter Primavera dovrebbero riguardare un 4-2-3-1 nel quale Ballis va in porta, protetto da due centrali che saranno Buchmann e Janitzek e con i terzini che saranno Bruckner a destra e Herold sull’altro versante. A presidiare la mediana ecco Pavlovic e Zvonarek, entrambi comunque insidiati da Aseko; sugli esterni alti Ranos a destra e Arijon Ibrahimovic a sinistra aiuteranno Wanner che può giocare come regista schierato sulla trequarti, alle spalle della prima punta che uscirà dal ballottaggio tra Copado e Klanac.

Chivu potrebbe fare turnover, anche ampio visto che la partita ormai non conta: potrebbe dare campo a Nikola Iliev per farlo salire nella classifica marcatori, ma poi ci aspettiamo Pio Esposito al suo fianco e magari Silas Andersen avanzato sulla trequarti con l’inserimento di Di Maggio o Aleksandar Stankovic in mediana, al fianco del regista Bonavita e dell’altra mezzala Grygar (o Martini). In difesa Stabile può sostituire Fontanarosa, con Guercio centrale a protezione di Botis o Basti; sugli esterni Zanotti e Pelamatti possono essere confermati rispetto all’ultima partita giocata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA