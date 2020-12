Diretta/ Bayern Lokomotiv Mosca (Champions League) streaming e tv: occhio ai russi

DIRETTA BAYERN LOKOMOTIV MOSCA: RUSSI PER L’EUROPA LEAGUE

Bayern Lokomotiv Mosca, in diretta dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in programma mercoledì 9 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21. Sfida platonica per i bavaresi che hanno già blindato qualificazione agli ottavi di finale e primo posto nel girone, con l’ultimo sigillo messo la settimana scorsa con il pareggio al Wanda Metropolitano di Madrid. Occhio dunque ai russi che proveranno a giocarsi l’ultima chance per la qualificazione in Europa League attraverso il secondo posto nel girone.

Certo, la Lokomotiv dovrebbe compiere l’impresa di espugnare il campo dei campioni d’Europa in carica, pur senza motivazioni di classifica in questo impegno. Ma in caso di vittoria la squadra allenata da Nikolic potrebbe approfittare della sfida tra Salisburgo e Atletico Madrid: in caso di mancata vittoria degli austriaci e contemporaneo successo in Germania, i russi sarebbero terzi. In Bundesliga il Bayern Monaco ha pareggiato con un pirotecnico 3-3 nell’ultimo impegno interno contro il Lipsia, la Lokomotiv è reduce da una vittoria interna 3-1 contro il Rubin Kazan.

DIRETTA BAYERN LOKOMOTIV MOSCA IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Lokomotiv Mosca sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN LOKOMOTIV MOSCA

Le probabili formazioni di Bayern Lokomotiv Mosca, sfida che andrà in scena presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Hans-Dieter Flick con un 4-5-1: Nübel; Sarr, Süle, Arrey-Mbi, Richards; Roca, Alaba, Gnabry, Musiala, Costa; Choupo-Moting. Gli ospiti guidati in panchina da Marko Nikolic schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Guilherme; Zhivoglyadov, Ćorluka, Rajković, Rybus; Ignatyev, Krychowiak, Magkeev, Miranchuk; Éder, Lisakovich.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Lokomotiv Mosca queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.30, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 6.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 8.50.



