DIRETTA BAYERN MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Abbiamo già accennato alla partita d’andata, arriviamo infatti alla diretta Bayern Milano con il ricordo ancora nitido di quanto era successo appena un mese e mezzo fa al Forum di Assago. Era il 20 dicembre 2024, ma il regalo di Natale del Bayern per l’Olimpia fu più uno scherzo di Carnevale, sotto forma di colpaccio esterno per 78-79, con una sola lunghezza a determinare la vittoria tedesca, che al termine della stagione potrebbe anche rivelarsi molto pesante.

A fil di sirena Shields sbagliò il tiro della vittoria, il bilancio complessivo vede comunque in vantaggio Milano con dodici successi in venti partite, però ben quindici volte ha vinto chi giocava in casa, di conseguenza non sarà affatto facile espugnare questa sera il palazzetto bavarese. Servirà un’Olimpia in versione Panathinaikos: in quel caso, l’EA7 potrebbe sognare anche molto più in grande, ma per il momento staremo a vedere che cosa ci dirà la diretta Bayern Milano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BAYERN MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Nulla di nuovo, la diretta Bayern Milano in tv sarà riservata ai clienti di Sky Sport, mentre per la diretta streaming video avrete le opzioni Sky Go, Now Tv e Dazn, sebbene siano tutte su abbonamento.

BAYERN MILANO: POSTA IN PALIO ALTA IN GERMANIA

Con la diretta Bayern Milano vivremo un incontro di Eurolega tra due squadre con il medesimo obiettivo: raggiungere i playoff, se possibile evitando anche il passaggio dei play-in. La classifica è molto corta e allora la vittoria in palio alle ore 20.45 di questa sera, martedì 4 febbraio 2025, presso il Sap Garden di Monaco di Baviera, potrebbe avere importanza fondamentale nell’economia di un torneo che è giunto ormai a tre quarti del cammino della stagione regolare. Per il Bayern Monaco il bilancio è di 14-10, per la EA7 Emporio Armani Milano ecco invece 13-11, per cui un colpaccio in Germania varrebbe anche l’aggancio.

L’Olimpia ha di nuovo il morale alto in vista della diretta Bayern Milano grazie alla bellissima vittoria ottenuta settimana scorsa contro il Panathinaikos: è un periodo complicato dagli infortuni per gli uomini di coach Ettore Messina e affrontare i campioni incarica non sembrava certo l’occasione ideale per rialzarsi dopo le precedenti due sconfitte consecutive, invece giovedì scorso abbiamo assistito a una partita magnifica, chiusa infine dall’Olimpia Milano con una meritata vittoria per 87-75, che ha rilanciato le speranze europee. Tuttavia non ci si può mai fermare, allora ecco che oggi, considerando che la sfida sarà contro una rivale davvero vicina, la diretta Bayern Milano potrebbe essere ancora più importante…

DIRETTA BAYERN MILANO: DUE SQUADRE CON LO STESSO OBIETTIVO

Verso la diretta Bayern Milano, dobbiamo allora ribadire che la stagione europea dell’Olimpia Milano è stata davvero particolare. Un inizio praticamente disastroso, poi la rinascita che ha portato l’Emporio Armani ad essere per qualche settimana probabilmente la squadra più convincente di tutta l’Eurolega, infine un periodo di alti e bassi, certamente dovuti anche agli infortuni. Contro il Panathinaikos è stata davvero preziosa la reazione dopo le due disastrose sconfitte contro Partizan Belgrado (-20 casalingo) e Anadolu Efes, con un passivo addirittura di 44 punti a Istanbul.

Il rischio era quello di sprofondare, invece adesso c’è un entusiasmo nuovo verso la trasferta in Baviera, dove sarebbe prezioso restituire lo scherzetto che il Bayern Monaco aveva fatto all’Olimpia all’andata, quando i tedeschi avevano vinto per un punto a Milano. Successivamente ci sono stati notevoli alti e bassi per la squadra di Gordon Herbert, che ad esempio in questo momento arriva da due vittorie esterne consecutive, ma prima aveva perso in casa contro la Virtus Bologna. I cugini emiliani sono quindi l’esempio da seguire per l’Olimpia nella diretta Bayern Milano.