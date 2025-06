DIRETTA BAYERN MONACO AUCKLAND, BAVARESI IN CERCA DI RISCATTO

La diretta Bayern Monaco Auckland City mette a confronto due mondi calcistici agli antipodi nella più classica delle sfide Davide contro Golia. Domenica 15 giugno il Mondiale per Club si accende con il match che vedrà il Bayern Monaco, una delle squadre più ricche e titolate al mondo, affrontare l’Auckland City, storico club dilettantistico dell’Oceania. La partita si gioca a Cincinnati, ed sarà il primo confronto in assoluto tra queste due realtà. Probabili formazioni Bayern Auckland City/ Quote: dubbi per Kompany! (Mondiale per Club 2025, 15 giugno) I tedeschi, due volte campioni del mondo (2013 e 2020), arrivano alla competizione forti del titolo nazionale appena conquistato e con Harry Kane in grande spolvero: 38 gol stagionali e 23 vittorie su 25 partite in cui ha segnato. Il Bayern si è qualificato tramite il ranking UEFA e punta a riscattare una stagione europea chiusa ai quarti di Champions. Dall’altra parte, l’Auckland City rappresenta l’Oceania per la 13ª volta, record assoluto: ha vinto 11 delle ultime 13 OFC Champions League, ma fatica storicamente contro le grandi del calcio mondiale. Moviola di Inter Bayern Monaco/ Proteste sul gol di Lautaro, rissa sfiorata con Stanisic (17 aprile 2025)

DIRETTA BAYERN MONACO AUCKLAND, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA

La diretta Bayern Monaco Auckland sarà visibile domenica 15 giugno 2025 alle ore 18 italiane in diretta streaming su DAZN in esclusiva per tutti gli abbonati. Il match sarà disponibile tramite l’apposita app su smartphone, tablet e smart TV.

BAYERN MONACO AUCKLAND, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Bayern Monaco Auckland. Il Bayern Monaco dovrebbe scendere in campo con Neuer in porta; difesa a quattro con Kimmich e Davies sugli esterni, De Ligt e Upamecano centrali. In mediana ci saranno Goretzka e Laimer, mentre alle spalle di Kane, punta centrale, agirà il trio offensivo formato da Sané, Musiala e Gnabry.

DIRETTA/ Inter Bayern Monaco (risultato finale 2-2): nerazzurri avanti! (Champions, 16 aprile 2025)

L’Auckland dovrebbe proporre una formazione più compatta, con Tracey tra i pali e Tade, Rogers, Mitchell e Illich a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a Conchie, Howieson, Den Heijer e Doak, mentre in attacco agiranno Manickum e Kilkolly.

DIRETTA BAYERN MONACO AUCKLAND, LE QUOTE

Quote nettamente sbilanciate in favore del Bayern Monaco per la diretta Bayern Monaco Auckland. Il successo dei bavaresi è quotato addirittura solo a 1.01. Un’eventuale impresa di Auckland è bancata a quote che vanno da 25.00 fino addirittura a superare i 50.00, mentre il pareggio si attesta su 20.00. L’Over 3.5 gol è considerato molto probabile, con quota attorno a 1.250, dato il divario tecnico tra le due squadre. Il primo marcatore più atteso è Harry Kane, la cui rete paga circa 1.50.