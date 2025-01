DIRETTA BAYERN MONACO SLOVAN BRATISLAVA, GRANDE FAVORITA IN CASA

Mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 21 le 36 squadre qualificate a quest’edizione della Champions League si sfideranno in contemporanea per decretare coloro che passeranno alla fase successiva. Fra queste andrà in scena la diretta Bayern Monaco Slovan Bratislava, una sfida decisiva per i tedeschi, che devono assolutamente vincere per tenere vive le già flebili speranze di qualificazione diretta agli ottavi di finale. Nonostante la recente sconfitta per 3-0 contro il Feyenoord in Champions League, il Bayern Monaco si è subito ripreso in campionato superando il Friburgo per 2-1, consolidando la sua leadership in Bundesliga. Ora, l’obiettivo è difendere il record straordinario di 33 partite casalinghe consecutive senza sconfitte nella fase a gironi della competizione, un primato condiviso che i bavaresi puntano a fare proprio in solitaria. Occhi puntati su Jamal Musiala, che si sta rivelando decisivo in Champions League e, ovviamente, sul bomber Harry Kane che in questa edizione della competizione ha messo a segno cinque reti.

Lo Slovan Bratislava, invece, arriva a questa gara senza particolari motivazioni, essendo già matematicamente fuori dai giochi. La squadra slovacca ha mostrato molte difficoltà in trasferta, subendo pesanti sconfitte e incassando dieci gol nelle tre partite disputate lontano da casa in questa edizione. Gli ospiti non hanno mai vinto in Germania nelle competizioni europee, un dato che rafforza ulteriormente le chance di successo per i padroni di casa.

DIRETTA BAYERN MONACO SLOVAN BRATISLAVA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Anche la diretta Bayern Monaco Slovan Bratislava di questa ultima giornata di Champions è visibile e promette spettacolo e molti gol. Chi vuole collegarsi può farlo in Tv con Sky e Amazon Prime Video oppure più comodamente in diretta streaming video su Sky go.

BAYERN MONACO SLOVAN BRATISLAVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Bayern Monaco Slovan Bratislava. Il Bayern Monaco di Kompany scenderà in campo con un 4-2-3-1: Neuer difenderà la porta, con Kimmich, Dier, Kim e Guerreiro a comporre il reparto arretrato. Pavlovic e Goretzka presidieranno la mediana, mentre il trio Sane, Musiala e Gnabry agirà alle spalle del bomber Kane.

Lo Slovan Bratislava risponderà con un 4-3-3. Takac sarà il portiere, protetto dai difensori Blackman, Kashia, Wimmer e Sharani. In mezzo al campo, Tolic insieme a Bajric e Savvidis. Il tridente d’attacco sarà formato da Mak, Strelec e Marcelli.

DIRETTA BAYERN MONACO SLOVAN BRATISLAVA, LE QUOTE

Ovviamente per la diretta Bayern Monaco Slovan Bratislava sono favoritissimi i padroni di casa con una vittoria quotata a 1.40. Un colpo esterno dello Slovan Bratislava è a 7.00 mentre il pareggio è valutato a 4.50.