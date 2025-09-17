Analisi della diretta Bayern Monaco Chelsea, presentazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA BAYERN CHELSEA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Bayern Chelsea, lo abbiamo già detto, riporta alla memoria la storica finale di Champions League nel 2012, giocata all’Allianz Arena e che fu stappata da Thomas Muller ma clamorosamente ripresa per i piedi dai Blues, che pareggiarono con il solito Didier Drogba e poi, non prima che Peter Cech parasse un rigore ad Arjen Robben, si imposero alla lotteria degli undici metri con lo stesso Drogba a sancire la definitiva vittoria per Roberto Di Matteo. C’è un’altra partita che rappresenta una finale: la Supercoppa Europea dell’anno seguente, e questa volta il Bayern si era preso una bella rivincita.

Esordio ufficiale di Pep Guardiola sulla panchina bavarese, reti di Fernando Torres, Franck Ribéry, Eden Hazard e Javi Martinez (al 121’), errore decisivo di Romelu Lukaku dal dischetto; ci sono poi altre quattro sfide in Champions League, nel 2005 (quarti) si era qualificato il Chelsea mentre nel 2020 (ottavi) era stato i Bayern ad avere la meglio, con le due partite disputate a distanza di cinque mesi e mezzo a causa del Covid. Siamo pronti a vivere un altro capitolo di questa sfida bellissima? Decisamente sì: parola alla diretta Bayern Chelsea, si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Bayern Monaco Chelsea, dove vedere la partita in diretta streaming video

Il fischio d’inizio della diretta Bayern Monaco Chelsea è previsto per le 21.00 e per chi fosse interessato alla partita potrà seguirla tramite la televisione grazie a Sky Sport che per i suoi abbonati mette a disposizione la sfida sui canali Sky Sport Arena con la Diretta Gol, Sky Sport Max e Sky Sport (canale 254) oltre che in streaming tramite SkyGo o NowTv.

Bayern Monaco Chelsea, tedeschi tra le favorite per la vittoria finale

La League Phase di Champions League per i campioni di Germania si aprirà con la diretta Bayern Monaco Chelsea nella quale ospiteranno all’Allianz Arena la squadra che quest’estate ha vinto la prima edizione del Mondiale per Club e che come ormai da diversi anni si è rinforzata con acquisti di giocatori di grande talento, i bavaresi sono partiti con il piede giusto e hanno vinto fino a qui tutte le partite che hanno dovuto affrontare in tutte le competizioni, l’ultima con un convincente 5-0 contro l’Amburgo nella terza giornata di Bundesliga.

I blues invece fino a questo momento stanno alternando prestazioni di altissimo livello ad altre sottotono che gli hanno fatto lasciare indietro alcuni punti che alla fine dell’anno potrebbero essere anche fondamentali per la vittoria della Premier League o l’accesso in Champions League, nell’ultima giornata ad esempio è arrivato solo un pareggio 2-2 in casa del Brentford.

Bayern Monaco Chelsea, probabili formazioni

Le formazioni che vedremo in campo nella diretta Bayern Monaco Chelsea saranno senza alcun dubbio quelle migliori che i due allenatori potranno schierare e per questo si allontaneranno un po’ da quelle che sono state mandate in campo nel weekend, per Vincent Kompany il modulo sarà un 4-2-3-1 con Neuer in porta, Stanisic e Laimer come terzini con Upamecano e Tah centrali, Kimmich e Pavlovic in mezzo al campo, Olise, Gnabry e Luis Diaz trequartisti alle spalle di Kane unica punta. Anche Enzo Maresca si affiderà al 4-2-3-1 in cui Sanchez sarà il portiere, Cucurella, Chalobah, Adarabioyo e James i difensori, Enzo Fernandez e Caicedo i mediani, Pedro Neto, Palmer ed Estevao i trequartisti in appoggio a Joao Pedro l’unico attaccante.

Diretta Bayern Monaco Chelsea, quote e pronostico finale

La diretta Bayern Monaco Chelsea è uno dei big match della prima settimana di Champions League nonché una di quelle partite di cui fino all’ultimo è difficile ipotizzare un risultato, secondo Sisal però questo dovrebbe essere abbastanza netto e vede la vittoria dei bavaresi che infatti hanno la quota più bassa pari a 1.65. Il risultato ritenuto invece più lontano da vedere è la vittoria dei londinesi che è stata fissata a 4.75, poco più alta del pareggio a cui invece è stato dato un valore di 4.50, in tutto questo però da tenere d’occhio il gol visto che entrambe le squadre possono essere subire un gol senza troppa difficoltà.