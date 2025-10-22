Champions League, Diretta Bayern Monaco Club Brugge, streaming video tv: trasferta ardua per i nerazzurri che sfideranno una delle favorite (22 ottobre)

DIRETTA BAYERN MONACO CLUB BRUGGE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci si poteva forse attendere una storia un po’ più ricca di tradizione per la diretta Bayern Monaco Club Brugge, che invece vanta solamente due precedenti ufficiali prima della partita che stasera sta per cominciare in Baviera. Sono passati praticamente venti anni esatti, anche nell’autunno 2005 Bayern Monaco e Club Brugge incrociarono le rispettive strade in quella che naturalmente era ai tempi la “classica” fase a gironi della Champions League, con un bilancio favorevole ai tedeschi ma forse più equilibrato del previsto.

Il Bayern Monaco aveva infatti vinto per 1-0 all’andata in casa martedì 27 settembre 2005 con il gol di Martín Demichelis al 32’ minuto di gioco nell’allora nuovissima Allianz Arena, il ritorno fu giocato in Belgio mercoledì 7 dicembre e terminò con un pareggio per 1-1 grazie ai gol di Claudio Pizarro al 21’ minuto per gli ospiti e di Javier Portillo al 32’ per i padroni di casa belgi. Questo è tutto ciò che ci può dire la storia per la diretta Bayern Monaco Club Brugge, meglio allora cedere subito la parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA BAYERN MONACO CLUB BRUGGE, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Bayern Monaco Club Brugge? Per farlo dovrete essere abbonati al pacchetto Sport di Sky. La diretta streaming invece è visibile sull’applicazione di Sky Go.

BAYERN MONACO CLUB BRUGGE, BAVARESI A PUNTEGGIO PIENO

Uno scontro europeo che potrebbe regalarci grandi emozioni e una partita vivace. Ci riferiamo alla diretta Bayern Monaco Club Brugge che si giocherà questo mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 20:45 all’Allianz Arena.

I bavaresi hanno esordito in una sfida tutt’altro che semplice contro il Chelsea campione del mondo vincendo 3-1. Dopodiché c’è stato l’ostacolo Pafos che non ha complicato troppo la vita al Bayern, capace di trionfare per 5-1.

Anche il Club Brugge è riuscito senza problemi a battere il Monaco per 4-1 grazie ad una splendida prestazione. Contro l’Atalanta i nerazzurri del Belgio invece si sono fatti rimontare 2-1 dopo essere passati in vantaggio.

LE PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO CLUB BRUGGE

Il Bayern Monaco scenderà in campo con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Neuer, protetto dal quartetto Boey, Upamecano, Tah e Laimer. A centrocampo spazio a Kimmich e Pavlovic con Olise, Kane e Diaz in supporto di Nicolas Jackson.

Risposta del Club Brugge con l’assetto tattico 4-3-3. In porta Jackers, difeso da Sabbe, Ordonez, Mechele e Seys. Sandra e Vanaken mezzali con Stankovic in cabina di regia. Pacchetto offensivo formato da Forbs, Tresoldi e Tzolis.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BAYERN MONACO CLUB BRUGGE

Bayern Monaco favoritissimo a 1.18 contro il Club Brugge quotato ben 13 volte la posta in palio con il pareggio a 7. Gol a 1,75, segno oppsto ovvero No Gol a 2.02.