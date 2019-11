Diretta Bayern Monaco Dortmund/ Streaming video tv: bavaresi favoriti nel Classico!

Bayern Monaco Borussia Dortmund, in diretta dall’Allianz Arena di Monaco, sabato 9 novembre 2019 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata della Bundesliga tedesca. “Der klassiker” del calcio tedesco arriva con entrambe le squadre alla rincorsa del primo posto in classifica, attualmente occupato dal Borussia Monchengladbach. Il Bayern in campionato è reduce da una sconfitta 1-5 in casa dell’Eintracht Francoforte che ha avuto l’effetto di un terremoto, con l’esonero del tecnico Kovac. Si parla di Max Allegri in pole position per sostituire il croato, al momento si va avanti con una soluzione interna col Bayern a -4 dalla vetta e a -1 dal Dortmund secondo, reduce in campionato da un 3-0 al Wolfsburg (ma vincente in Champions league contro l’Inter). In questa stagione le due squadre si sono già affrontate nella Supercoppa di Germania, vinta dal Borussia Dortmund grazie a un 2-0 firmato dai gol di Paco Alcacer e Sancho.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bayern Monaco Borussia Dortmund, oggi alle ore 18.30, sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale numero 201 del satellite, Sky Sport Uno. Tutti gli abbonati alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming video via internet, seguendo attraverso l’app SkyGo la partita tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN DORTMUND

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Bayern Monaco Borussia Dortmund, sabato 9 novembre 2019 presso l’Allianz Arena di Monaco, sfida valevole per l’undicesima giornata della Bundesliga tedesca. 4-2-3-1 per il Bayern, che schiererà: Neuer; Kimmich, Pavard, Martínez, Alaba; Tolisso, Thiago, Müller; Coman, Gnabry, Lewandowski. Risponderà il Dortmund dello svizzero Favre con un 4-3-2-1: Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Brandt, Thorgan Hazard; Gotze.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Bayern Monaco Borussia Dortmund la formazione di casa. Quota per la vittoria interna proposta a 1.50, eventuale pareggio offerto a una quota di 4.75 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 5.50. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 1.40 l’over 2.5 e quotato 3.00 l’under 2.5.



