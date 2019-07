Diretta Bayern Monaco Fenerbahce/ Streaming video Sportitalia: semifinale Audi Cup

Bayern Monaco Fenerbahçe va in scena alle ore 20:30 di martedì 30 luglio: rappresenta la seconda semifinale della Audi Cup 2019. Il torneo estivo, che ha cadenza biennale, viene organizzato dalla società bavarese e ha ormai raggiunto la sesta edizione; naturalmente si gioca all’Allianz Stadium e prevede la partecipazione, per l’appunto, di quattro squadre. Tra queste i campioni di Germania che abbiamo visto impegnati nella International Champions Cup, con belle vittorie contro Real Madrid e Milan; una squadra che cercherà di fare il salto di qualità in una Champions League che ormai non vincono dal 2013, e che un anno fa li ha visti eliminati in maniera precoce dal Liverpool che ha poi vinto il titolo. Il Fenerbahçe dal canto suo è una delle migliori formazioni del calcio turco, anche se in questo momento appare lontana dai suoi standard; la favorita per vincere questa semifinale è naturalmente la formazione di casa, ma staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Bayern Monaco Fenerbahçe mentre possiamo valutare in maniera più approfondita quali potrebbero essere le probabili formazioni di questa sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Fenerbahçe sarà garantita da Sportitalia, che ha acquisito i diritti in esclusiva per la Audi Cup 2019: dunque l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in chiaro, al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore potrete assistere a questa semifinale anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO FENERBAHCE

Per Bayern Monaco Fenerbahçe, Niko Kovac potrebbe affidarsi ad una squadra quasi titolare: in porta andrà Neuer, con una difesa nella quale comandano Jerome Boateng e uno tra Javi Martinez e Sule mentre i terzini potrebbero essere Kimmich e Lucas Hernandez. In alternativa lo spagnolo potrebbe giocare davanti alla difesa, in ballottaggio con Thiago Alcantara che a sua volta può scalare sulla trequarti accompagnando il lavoro di Goretzka. Sugli esterni potrebbero agire Coman e Gnabry; davanti a tutti ci sarà Robert Lewandowski. Il Fenerbahçe di Ersun Yanal si presenta con un modulo speculare: Kameni il portiere, Diego Reyes e Deniz Yilmaz davanti a luicon due terzini che potrebbero essere Isla e Ali Kaldirim. Davanti alla difesa c’è Jailson, a proteggere idealmente una linea nella quale si muovono Zajc e Ozan Tufan; gli esterni potrebbero essere Karakoc e Garry Rodrigues, con Michael Frey e Max Kruse a giocarsi la maglia da centravanti.



