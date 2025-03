DIRETTA BAYERN MONACO INTER PRIMAVERA, CHE SFIDA!

Una sfida che può fare la storia. La diretta Bayern Monaco Inter Primavera si giocherà mercoledì 5 marzo 2025 alle ore 16:00 e decreterà quale delle due squadre raggiungerà i quarti di finale di Youth League, competizione vinta l’anno scorso dall’Olympiakos contro il Milan.

Il Bayern Monaco si è qualificata agli ottavi dopo aver battuto di misura ai sedicesimi il Betis di Siviglia in virtù della rete decisiva di Chavez al 47esimo. Sullo 0-0, precisamente al 15esimo, Garcia aveva sbagliato un calcio di rigore per gli spagnoli.

L’Inter invece aveva rifilato un sonoro 3-1 al Lille grazie alla doppietta di Spinacce tra il 32esimo e il 35esimo del primo tempo più il gol targato Mosconi intorno all’ora di gioco. La rete della bandiera per i francesi è arrivata con Lachaab al 90esimo.

DOVE VEDERE DIRETTA BAYERN MONACO INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Bayern Monaco Inter Primavera, valevole per gli ottavi di finale di Youth League, dovrete essere abbonati a Sky Sport e collegarvi al canale Sky Sport Uno. In diretta streaming invece potrete vederla su Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO INTER PRIMAVERA

Il Bayern Monaco giocherà col modulo 4-3-3. Tra i pali Klanac, difeso dal quartetto Dalplaz, Puljic, Schafer e Ofli. A centrocampo spazio a Fernandez, Becker e Jensen con Chavez che aiuterà Kusi-Asare e, Mike in attacco.

L’Inter replicherà con lo stesso identico assetto tattico. Calligaris difenderà i pali con Della Mora, Re Cecconi, Alexiou e Cocchi in difesa. Nella zona nevralgica del campo ecco Venturini, Zanchetta e Topalovic. Davanti De Pieri, Spinacce e Mosconi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BAYERN MONACO INTER PRIMAVERA

La squadra favorita è l’Inter a 2.20 contro il Bayern Monaco dato a 3.50 mentre il segno X è messo a lavagna a 3.50. Gol e No Gol sono quotati rispettivamente a 1.45 e 2.40.