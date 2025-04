Diretta Bayern Monaco Inter (risultato 0-0): le formazioni ufficiali, via!

Ci sono naturalmente tanti ricordi ad accompagnarci verso la diretta Bayern Monaco Inter, il più nobile dei quali risale a sabato 22 maggio 2010. Basterebbe la data: la notte della terza Champions League nerazzurra, della doppietta di Diego Milito per completare il Triplete di José Mourinho e portare Massimo Moratti sul tetto d’Europa come papà Angelo. C’è però un altro dato molto curioso: le restanti otto partite ufficiali tra Bayern Monaco e Inter non hanno quasi mai visto rispettato il fattore campo, con il Bayern che addirittura ha vinto quattro volte su quattro a San Siro (sicuri che il ritorno a Milano sia un vantaggio?) e l’Inter che incompreso ha perso una sola volta a Monaco di Baviera, conduce vittorie e un pareggio a completare il bilancio.

In questo senso il ricordo più dolce è quello del 15 marzo 2011: vittoria dell’Inter per 2-3 nel ritorno degli ottavi per ribaltare la sconfitta 0-1 al Meazza e volare ai quarti. Di certo non sono mai banali gli incroci per la diretta Bayern Monaco Inter, stasera cosa accadrà? BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, E. Dier, Kim Min-Jae, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Raphael Guerreiro, L. Sané; Kane. Allenatore: Vincent Kompany INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Bayern Monaco Inter, dove vedere la partita in streaming video e tv

La diretta Bayern Monaco Inter andrà in scena all’Allianz Arena mentre la trasmissione in televisione sarà a cura di Sky Sport che proporrà la sfida su diversi suoi canali, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252), in contemporanea poi sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme SkyGo o NowTv.

Diretta Bayern Monaco Inter, nerazzurri in missione in Germania

Alle 21.00 avranno inizio i quarti di finale di Champions League con le prime due sfide che potrebbero già dare indicazioni su quali saranno le qualificate alle semifinali che potranno continuare a sognare di alzare la coppa dalle grandi orecchie, ad aprire le danze ci sarà la diretta Bayern Monaco Inter con i tedeschi che saranno in piena emergenza vista i numerosi infortuni, da Davies e Upamecano nel reparto difensivo a Musiala e forse Harry Kane per l’attacco.

I nerazzurri invece nonostante arrivino forse un po’ stanchi per tutti gli impegni hanno recuperato quasi tutti i pezzi fondamentali della formazione titolare, solo Dumfries è ancora ai box mentre Bastoni è in dubbio, e possono quindi sperare nel colpo inaspettato in Baviera.

Bayern Monaco Inter, probabili formazioni

Per la diretta Bayern Monaco Inter quindi Vincent Kompany dovrà riadattare il suo 4-2-3-1 viste le numerose assenze e quindi si affiderà a Urbig in porta, Stanisic, Dier, Kim e Guerreiro in difesa, Kimmich e Palhinha in mediana, Gnabry, Olise e Sané i trequartisti dietro a Kane, che dovrebbe essere rischiato. Simone Inzaghi invece potrà contare su quasi tutti i titolari che schiererà quindi con il solito 3-5-2 con Sommer, Pavard, Acerbi e Bisseck, o Bastoni, difensori centrali, Darmian e Dimarco esterni, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan centrocampisti, Lautaro Martinez e Thuram attaccanti.

Bayern Monaco Inter, quote e pronostico

I numerosi infortuni dei tedeschi possono far ben sperare i tifosi nerazzurri ma nonostante questo la diretta Bayern Monaco Inter ha come favoriti i tedeschi che arrivano più freschi alla sfida non avendo avuto impegni anche nella DFB Pokal, la coppa nazionale, e che possono contare su giocatori di grandissimo talento tra quelli disponibili. Affidandoci ai numeri che mette a disposizione bet365 la vittoria del Bayern Monaco è pagata 1.95, la vittoria dell’Inter e il pareggio invece hanno due quote molto simili, la prima ha un valore di 3.70 mentre il secondo è dato a 3.60.