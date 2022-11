Diretta Bayern Monaco Inter/ Streaming video tv: show “amichevole”, Champions League

DIRETTA BAYERN MONACO INTER: PARTITA SENZA PRETESE…

Bayern Monaco Inter, diretta dall’arbitro slovacco Ivan Kružliak presso lo stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera, è “l’amichevole di lusso” in programma alle ore 21.00 di questa sera, martedì 1° novembre 2022, per la sesta e ultima giornata del girone C di Champions League. I tifosi nerazzurri potranno godersi con la massima serenità la diretta di Bayern Monaco Inter grazie all’eccellente cammino dei nerazzurri di Simone Inzaghi, fantastici nella doppia sfida contro il Barcellona e poi pronti a chiudere i conti per la qualificazione agli ottavi di Champions League alla prima occasione utile, settimana scorsa contro il Viktoria Plzen.

Di conseguenza, la grande trasferta di questa sera è stata ridotta al ruolo di “amichevole” contro la corazzata Bayern Monaco, perché non c’è più in palio nemmeno il primo posto nel girone, che è matematicamente dei tedeschi dopo la vittoria 0-3 a Barcellona di sei giorni fa. Naturalmente la sfida al Bayern Monaco resta un esame durissimo, perché anche in questo gruppo i bavaresi hanno dimostrato tutta la loro forza, ma potrà essere affrontata con grande serenità. Quanto inciderà questo aspetto sull’andamento della partita? Ce lo dirà la diretta di Bayern Monaco Inter, che resta un appuntamento da seguire in ogni caso…

BAYERN MONACO INTER STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA DIRETTA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Inter sarà disponibile anche in chiaro per tutti su Canale 5, essendo la partita scelta per la trasmissione sul canale generalista Mediaset, oltre che per gli abbonati sui canali di Sky Sport. Si aggiunge di conseguenza una possibilità in più anche per la diretta streaming video di Bayern Monaco Inter fornita da Mediaset, oltre a quelle offerte a pagamento dalle piattaforme Sky Go, Now TV e Infinity +, come per le altre partite odierne in Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO INTER

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Bayern Monaco Inter. Julian Nagelsmann potrebbe proporre per i tedeschi un modulo 4-2-3-1 con Ulreich in porta e davanti a lui Pavard come terzino destro, i due centrali De Ligt e Upamecano, infine Davies a sinistra. Le novità potrebbero essere più interessanti a centrocampo, ad esempio con Gravenberch e Sabitzer nel cuore della mediana, ecco poi l’altro ex juventino Coman come esterno destro per completare, magari con Musiala e Mané, il tris sulla trequarti offensiva del Bayern Monaco, che come prima punta dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Choupo-Moting.

Simone Inzaghi gestirà le forze pensando anche alla Juventus. Potrebbe esserci spazio per capitan Handanovic, davanti a lui Acerbi potrebbe vincere il ballottaggio con De Vrij per andare a completare la difesa con Skriniar e Bastoni. Sulle fasce il ricambio è assai probabile, quindi chance da titolari per Darmian e Gosens, mentre nel cuore della mediana collochiamo Asllani come regista fra Barella e Calhanoglu (oppure Mkhitaryan). Ipotesi aperte pure in attacco, anche se diminuite dal nuovo infortunio di Lukaku. Forse l’ipotesi più attendibile è che giochi Correa insieme a uno fra Dzeko e Lautaro, con il bosniaco che potrebbe avere maggiori possibilità.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico sulla diretta Bayern Monaco Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti per la vittoria e il segno 1 è quotato a 1,42, mentre poi si sale a quota 5,25 in caso di segno X per il pareggio e fino a 6,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse l’Inter.











