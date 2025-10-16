Presentazione della diretta Bayern Monaco Juventus, analisi delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato

DIRETTA BAYERN MONACO JUVENTUS DONNE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Bayern Monaco Juventus donne è una partita che torna protagonista ad un solo anno di distanza: per la seconda edizione consecutiva in Champions League bavaresi e bianconere sono avversarie nella fase a gironi, la Juventus Women spera che le cose vadano meglio perché il Bayern l’anno scorso aveva vinto entrambe le partite. A Biella aveva stappato il match già al 17’ minuto con il gol di Linda Dallmann; la solita Pernille Harder aveva raddoppiato al 73’ e per la Juventus era stata una sconfitta dolorosa ma da mettere in conto in un girone complicatissimo, vista la presenza dell’Arsenal che poi avrebbe sollevato il trofeo.

Il ritorno era andato anche peggio: al Bayern Campus la squadra tedesca aveva letteralmente dominato vincendo 4-0. Nel primo tempo l’apertura di Jovana Damnjanovic, poi crollo bianconero sotto i colpi di Harder, Klara Buhl e Alara Sehitler, ma va detto che già prima di quella partita la squadra di Max Canzi era aritmeticamente eliminata dalla competizione. Questa volta le cose andranno meglio? La speranza esiste sempre anche se le avversarie sono comunque superiori, in ogni caso noi demandiamo tutto al campo perché la diretta Bayern Monaco Juventus donne ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Bayern Monaco Juventus, come seguire la partita

Anche la diretta Bayern Monaco Juventus che si terrà al FC Bayern Campus potrà essere seguita dagli eventuali tifosi o interessati da casa propria grazie allo streaming che Disney offre sulla sua piattaforma ad abbonamento Disney+, che ha deciso di acquistare i diritti su tutta la competizione, si potrà quindi sfruttare il sito o l’applicazione di riferimento per godersi la sfida.

Bayern Monaco Juventus, campioni d’Italia contro campioni di Germania

In chiusura della seconda giornata della League Phase della Champions League Femminile avrà spazio la diretta Bayern Monaco Juventus che scenderà in campo alle 21.00 e permetterà alle campioni d’Italia di sfidare un avversario di alto livello come le campioni di Germania, le bavaresi hanno avuto un esordio terribile subendo una pesante sconfitta 7-1 in casa del Barcellona, ma in campionato continuano a dimostrare la loro superiorità che negli ultimi 3 anni gli ha portato a conquistare la competizione e quest’anno a mantenere la testa della classifica.

Le bianconere invece sono partite con una vittoria 2-1 contro il Benfica nella partita d’esordio ma stanno faticando in campionato dove hanno collezionato solo 1 punto nelle due partite in cui sono scese in campo, l’importante sfida però potrebbe permettergli di riprendere fiducia nei loro mezzi e ribaltare il momenti difficile.

Bayern Monaco Juventus, probabili scelte dei tecnici

Nonostante i risultati non troppo convincenti per la diretta Bayern Monaco Juventus i due allenatori non dovrebbero proporre molti cambi rispetto alle formazioni che sono scese in campo all’esordio e che hanno giocato nell’ultimo weekend di campionato, José Barcala metterà in campo il suo 4-2-3-1 con Mahmutovic come portiere, Gwinn, Viggosdottir, Pedersen e Kett come difensori, Caruso e Stanway mediane, Dallmann, Tanikawa e Buhl come trequartiste e Harder unica attaccante. Massimiliano Canzi invece schiererà il suo 3-5-2 con Magnin in porta, Harviken, Salvai e Lenzini in difesa, Bonansea, Pinto, Walti, Godo e Carbonell a centrocampo, Vangsgaard e Girelli in attacco.

Bayern Monaco Juventus, quote e possibile risultato finale

La diretta Bayern Monaco Juventus inizia con una delle due squadre considerata da diversi bookmakers, tra cui Starvegas, come la facile vincitrice dell’incontro nonostante entrambe le formazioni abbiano mostrato in questa stagione di non essere squadre invincibili, la vittoria considerata più probabile è quella delle tedesche che infatti è fissata a 1.50. Le quote del pareggio e della vittoria bianconera invece sono abbastanza vicine anche se ovviamente una è maggiore perché considerata meno facile da verificarsi, i valori assegnati quindi sono rispettivamente 5.00 e 5.25.