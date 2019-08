Diretta Bayern Monaco Mainz/ Streaming video tv, tutto facile per Kovac? (Bundesliga)

Bayern Monaco Mainz, in diretta dall’Allianz Arena, si gioca alle ore 15:30 di sabato 31 agosto: nella terza giornata della Bundesliga 2019-2020 tornano in campo i campioni di Germania, che quest’anno puntano l’ottavo titolo consecutivo che sarebbe una doppietta storica per Niko Kovac, ma soprattutto vogliono tornare a festeggiare in Champions League dove, dopo il trionfo del 2013, non hanno più raggiunto nemmeno la finale. L’esordio con pareggio interno contro l’Hertha Berlino è stato prontamente riscattato: 3-0 alla Veltins Arena contro lo Schalke e dato incredibile per Robert Lewandowski, che ha segnato tutti i gol (5) della squadra in questo avvio di campionato. Il Mainz ha ambizioni europee ma ha iniziato malissimo: due sconfitte in altrettante partite (contro Friburgo e Borussia Monchengladbach) e difesa che ha sempre incassato tre gol. La partita dell’Allianz Arena non sembra essere l’ideale per fare i primi punti stagionali ma staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Bayern Mainz, intanto possiamo andare a valutare le scelte dei due allenatori leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Mainz sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: in questo caso dovrete andare su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) con la consueta possibilità, aperta a tutti gli abbonati che non si possano mettere davanti a un televisore, di assistere alla gara anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MAINZ

Bayern Mainz sarà la prima da titolari per Perisic e Coutinho? Fosse così, a lasciare loro il posto sarebbero eventualmente Gnabry e Coman ma è possibile che sia solo uno dei due a iniziare al fianco di Lewandowski. In alternativa Kovac potrebbe tornare al 4-1-4-1, togliendo uno tra Tolisso e Thomas Muller e avanzando l’altro sulla linea della trequarti, con Kimmich che andrebbe a giocare come unico uomo davanti alla difesa. A questo proposito, Sule e Jerome Boateng (se recupererà) giocheranno davanti a Neuer; Alaba si gioca il posto con Lucas Hernandez che può scalare al centro, a destra ci sarà Pavard. Sandro Schwarz può cambiare qualcosa nel suo Mainz: Baku potrebbe giocare al centro del campo prendendo il posto di Edmilson Fernandes, verso la conferma il regista Malong e l’altra mezzala Latza con un attacco nel quale Quaison dovrebbe affiancare uno tra Onisiwo e Burkardt. Boetius sarà il trequartista che dovrà far pervenire palloni utili al tandem offensivo, in difesa Niakhaté e Hack giocheranno da centrali a protezione di Florian Muller con Brosinski e Martin a operare sugli esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Bayern Mainz le quote studiate dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che i campioni di Germania sono clamorosamente favoriti: il segno 1 che identifica la loro vittoria vi farebbe vincere solo 1,09 volte la somma messa sul piatto, mentre già il pareggio (regolato dal segno X) porterebbe in dote un guadagno pari a 10,00 volte la puntata. Quasi esagerata la vincita per chi dovesse indovinare l’eventuale vittoria esterna, per la quale scommettere sul segno 2: giocando un euro se ne vincerebbero addirittura 25.



