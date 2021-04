Diretta Bayern Monaco Milano/ Streaming video tv: gara-4 per l’Olimpia (Eurolega)

DIRETTA BAYERN MONACO MILANO: ALTRO MATCH POINT OLIMPIA

Bayern Monaco Milano sarà diretta dagli arbitri Matej Boltauzer, Juan Carlos Garcia e Tomislav Hordov: alle ore 20:45 di venerdì 30 aprile l’Audi Dome ospita gara-4 dei playoff di basket Eurolega 2020-2021. Mercoledì sera i bavaresi hanno tenuto in vita la serie, battendo l’Olimpia nel primo episodio in terra tedesca: la squadra di Ettore Messina ha ora un altro match point a disposizione e vuole a tutti i costi evitare di tornare al Mediolanum Forum, sapendo che una gara-5 – sia pure sul proprio parquet – potrebbe essere molto pericolosa.

DIRETTA/ Bayern Monaco Milano (risultato finale 85-79) streaming: tedeschi ok!

Fino a questo momento Milano può benedire la grande rimonta con buzzer beater di Zach LeDay in gara-1: è quello che fa la differenza in uno scontro che Andrea Trinchieri ha preparato molto bene, e nel quale spera che il fattore sorpresa possa fare ulteriormente la differenza. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Bayern Monaco Milano; nel frattempo possiamo fare qualche valutazione sui temi principali che saranno legati alla partita dell’Audi Dome, cui mancano solo poche ore.

DIRETTA/ Milano Bayern (risultato finale 80-69) streaming tv: gara 2 all'Olimpia

DIRETTA BAYERN MONACO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Bayern Monaco Milano: la partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, dunque l’unico modo che avrete per seguirla è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutti i match di Eurolega in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale e le statistiche di squadre e giocatori.

DIRET/ Milano Bayern Monaco (risultato finale 79-78) streaming: incredibile Olimpia!

DIRETTA BAYERN MONACO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Bayern Monaco Milano è la partita che l’Olimpia non avrebbe potuto giocare, ma questi sono i playoff di Eurolega: solo il Cska Mosca è riuscito a chiudere la serie sul 3-0 (eliminando il Fenerbahçe) e volando alle Final Four di Colonia, mentre per le altre il quarto episodio è stato una realtà. Il Bayern che, ricordiamo, aveva chiuso la regular season con lo stesso record di Milano (21-13), ha dimostrato di non essere arrivato ai quarti di finale per caso ma di esserseli invece guadagnati con qualità e carattere, sopperendo a qualche limite nel roster almeno rispetto alle avversarie più quotate. Trinchieri ha sempre parlato della sua squadra come di una “anomalia” a questo livello, la realtà è che il Bayern avrebbe potuto essere sul 2-1 e con il match point casalingo se avesse tenuto meglio il secondo tempo di gara-1. Ora invece il punto per volare alla Final Four ce l’ha l’Olimpia, e Messina vuole sfruttarlo subito: tornare al Forum a giocarsi la bella sarebbe molto rischioso oltre che rappresentare nei fatti una partita in più in una stagione già lunga, dunque vedremo se Milano riuscirà a chiudere i conti già questa sera…



© RIPRODUZIONE RISERVATA