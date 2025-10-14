Diretta Bayern Monaco Milano streaming video tv: orario e risultato live della partita dell’Olimpia in Eurolega, oggi martedì 14 ottobre 2025

DIRETTA BAYERN MONACO MILANO (RISULTATO LIVE 16-12): FINE PRIMO QUARTO

Si chiude un primo quarto molto tattico e a basso punteggio all’Audi Dome in questa diretta, con il Bayern Monaco avanti 16-14 su una Milano che fatica a trovare ritmo in attacco. Le difese sono protagoniste assolute: pochi spazi, grande intensità e percentuali ridotte da entrambe le parti. Per i bavaresi è Lucic a fare la differenza: il serbo si dimostra il più lucido nei momenti chiave, firmando diversi canestri dalla media distanza e aggiungendo 3 assist che danno respiro alla manovra offensiva del Bayern.

La sua leadership e la capacità di muovere il pallone con intelligenza tengono avanti i padroni di casa. Dall’altra parte, Shields prova a caricarsi Milano sulle spalle. L’americano è il punto di riferimento offensivo della squadra di Messina, cercando di rompere la solidità difensiva tedesca con le sue iniziative personali, ma la pressione del Bayern limita le opzioni dell’Olimpia, costretta spesso a tiri forzati. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BAYERN MONACO MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Non è di certo una grande classica, ma negli ultimi anni la diretta Bayern Monaco Milano è diventata una partita molto significativa per l’Eurolega di basket. Si contano infatti ben ventuno partite, tutte disputate dal 2014 in poi con un bilancio leggermente favorevole all’Olimpia, che infatti conduce con dodici vittorie a fronte di nove successi per il Bayern Monaco. Possiamo ricordare soprattutto la battaglia nei playoff del 2021, nei quali Milano ebbe la meglio ma solamente in cinque partite, con il decisivo successo per 92-89 in gara-5 il 4 maggio 2021.

Più di recente bisogna invece purtroppo ricordare che nella scorsa stagione fu il Bayern Monaco a vincere entrambe le partite: fu molto doloroso per l’Olimpia il 78-79 casalingo del 20 dicembre 2024, i tedeschi invece vinsero molto più nettamente al ritorno in Baviera, con un 87-70 casalingo che non ebbe bisogno di molti commenti nel match del 4 febbraio scorso. Fin qui i precedenti, adesso però si devono imporre all’attenzione generale i protagonisti della diretta Bayern Monaco Milano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BAYERN MONACO MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Bayern Monaco Milano in tv l’appuntamento sarà su Sky Sport, casa della Eurolega per gli abbonati anche tramite i servizi per la diretta streaming video.

BAYERN MONACO MILANO: OLIMPIA PER RISALIRE

Ci attende di nuovo un doppio turno settimanale, si viaggia a ritmi fortissimi fin da subito in Eurolega e allora ecco che la diretta Bayern Monaco Milano ci terrà compagnia dalle ore 20.30 di stasera, martedì 14 ottobre 2025, dal Sap Garden della città tedesca per la quarta giornata del massimo torneo europeo di basket.

L’Olimpia Milano aveva iniziato molto bene il proprio cammino europeo, con una bella e convincente vittoria esterna sul campo della Stella Rossa, poi però sono arrivate due sconfitte di misura contro il Partizan nel bis di Belgrado e poi anche in casa contro il Monaco, per cui adesso il saldo è in negativo (1-2).

La curiosità è che la differenza canestri è ancora in attivo, ma questa evidentemente non è una consolazione per la EA7 Emporio Armani Milano, che rischia di rivivere un film già visto più volte nelle scorse stagioni, fin dalle prime giornate che ad esempio un anno fa costrinsero da subito l’Olimpia a una rimonta che infine non ebbe successo.

Un colpo in trasferta sarebbe evidentemente prezioso, il Bayern Monaco si avvale di alcuni giocatori della Germania euro-mondiale ma è anche l’unica formazione tedesca rimasta in Eurolega dopo la rinuncia da parte dell’Alba Berlino. Potrebbe essere una rivale per lo stesso obiettivo finale, che cosa ci dirà la diretta Bayern Monaco Milano?

DIRETTA BAYERN MONACO MILANO: SUBITO ALTI E BASSI

La certezza verso la diretta Bayern Monaco Milano è che il calendario impone fin da subito ritmi folli, per la EA7 Emporio Armani Milano questa sarà già l’ottava partita ufficiale dal 27 settembre in poi fra Supercoppa Italiana, Serie A e naturalmente Eurolega. L’inizio era stato ottimo, con la conquista del primo trofeo stagionale dedicato alla memoria di Giorgio Armani e poi il già citato colpo in casa della Stella Rossa, dopo però sono arrivate difficoltà che hanno già cambiato l’umore dell’ambiente Olimpia, indicando che ci saranno difficoltà da superare.

Questo è il bello e allo stesso tempo il brutto di giocare così tanto: non c’è tempo per pensare troppo, si deve giocare per rimettere in carreggiata il proprio percorso, magari già fra pochi giorni potremmo ritrovarci a fare ragionamenti diversi. Entro fine mese saremo addirittura già all’ottava giornata di Eurolega (eccessivo?), nel bene o nel male lo spettacolo prosegue senza lacuna interruzione, può essere difficile il compito degli allenatori che possono fare ben poco ciò che indicano nel nome ma questo vale per tutti e allora adesso siamo già in clima partita per la diretta Bayern Monaco Milano…