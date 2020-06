Diretta Bayern Monaco Monchengladbach/ Streaming video tv: big match all’Allianz

Pubblicità

Bayern Monaco Monchengladbach, in diretta dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, è la partita in programma oggi, sabato 13 giugno 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 18.30. E’ dunque big match per la 31^ giornata di Bundesliga: con la diretta tra Bayern Monaco e Monchengladbach non solo saranno in campo due delle formazioni più famose e in forma del primo campionato tedesco, ma pure si potrebbe celebrare, con diversi turni di anticipo quello che sarebbe il 30^ scudetto per la formazione bavarese. Osservando la classifica vediamo che la matematica non mente: in caso di vittoria oggi degli uomini di Flick (e sconfitta del Dortmund in campo del Fortuna Dusseldorf oggi pomeriggio), davvero il Bayern Monaco potrebbe sollevare l’ambito titolo nazionale, il 30^esimo. Ma se tali condizioni non si avverassero pure va detto che la festa per i biancorossi sarebbe solo rimandata di pochi giorni. Ma intanto sarà bene cominciare a costruire il trofeo già a partire da oggi e dalla sfida con il Borussia di Marco Rose, che non si può certo sottovalutare. Ricordiamo che naturalmente la diretta tra Bayern Monaco Monchengladbach occorrerà a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Bayern Monaco e Monchengladbach sarà visibile in diretta tv alla piattaforma satellitare di Sky: appuntamento dunque ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203): sarà naturalmente garantita anche la diretta streaming video della partita, tramite il servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BAYERN MONACO E MONCHENGLADBACH

Benché proprio i bavaresi siano di ritorno da un importante appuntamento infrasettimanale con la semifinale della Coppa di Germania, pure per disegnare le probabili formazioni di Bayern Monaco Monchengladbach, Flick non potrà che puntare su i suoi uomini più in forma per questo decisivo appuntamento in vista dello scudetto. Ecco che allora i bavaresi oggi saranno in campo con il consueto 4-2-3-1, dove però mancheranno Lewandowski e Muller, squalificati dal giudice sportivo. Senza il polacco in attacco dunque vedremo dal primo minuto Gnabry prima punta, con Coman, Goretzka e Perisic alle spalle: toccherà alla coppia Kimmich-Thiago agire in mediana, mentre la difesa sarà nelle mano di Pavard, Boateng, Alaba e Davies.

Per l’11 del Monchengladbach, Rose invece dovrà fare certo attenzione all’out annunciato di Plea, per decisione del giudice sportivo, dopo il rosso rimediato nel match contro il Friburgo. Pronto comunque il consueto 4-3-1-2, con Embolo e Thuram in attacco e Stindl sulla tre quarti: Hofmann, Kramer e Neuhaus saranno i titolari nella mediana del Borussia, mentre in difesa la maglie da titolari cadranno sulle spalle di Lainer, Ginter, Elvedu e Bensebaini.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché certo gli ospiti siano formazione di grande valore, pure alla vigilia della diretta tra Bayern Monaco e Monchengladbach il favore del pronostico non può che andare ai bavaresi. Concorda anche il portale di scommesse snai, che nell’1×2 ha fato a 1.35 il successo biancorosso contro il 7.50 assegnato alla vittoria ospite: il pareggio è stato valutato a 5.25.



