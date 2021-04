Diretta Bayern Monaco Psg/ Streaming video tv: sarà rivincita? (Champions League)

DIRETTA BAYERN MONACO PSG: CHE SPETTACOLO!

Bayern Monaco Psg, in diretta dallo stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera, si gioca alle ore 21.00 di stasera, mercoledì 7 aprile 2021, per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Sfida di enorme fascino, rivincita della scorsa edizione vinta dal Bayern nella finale di Lisbona contro i francesi: la diretta di Bayern Monaco Psg ha di conseguenza un inevitabile “profumo” di finale anticipata, anche se naturalmente restano in lizza anche molte altre big del calcio europeo. Nei rispettivi campionati le situazioni di Bayern Monaco e Psg sono molto diverse, perché i tedeschi sembrano ormai avviati alla conquista della nona Bundesliga consecutiva, mentre negli ultimi anni non è mai stato così in bilico il trono del Paris Saint Germain nella Ligue 1 francese, che però tutto sommato la società transalpina sarebbe anche disposta a perdere se arrivasse “in cambio” la tanto sospirata prima Champions League nella storia del Psg.

Il trionfo contro il Barcellona agli ottavi fa ben sperare, ora però ecco un altro ostacolo ancora più duro, quel Bayern che non ha avuto difficoltà per sbarazzarsi della Lazio. Ora però anche per i tedeschi il gioco si fa duro: che cosa succederà in Bayern Monaco Psg?

DIRETTA BAYERN MONACO PSG STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Psg sarà garantita esclusivamente agli abbonati Sky, emittente che ha i diritti per la trasmissione di tutta la Champions League: appuntamento sui canali Sky Sport uno e Sky Sport 252. Di conseguenza la possibilità della diretta streaming video sarà garantita da sito e app di Sky Go, sempre per gli abbonati alla tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO PSG

Nelle probabili formazioni di Bayern Monaco Psg spicca per i padroni di casa la pesante assenza del bomber Lewandowski, motivo per cui il Bayern Monaco dovrebbe affidarsi a Gnabry da attaccante centrale, con Sané e Coman esterni offensivi e Müller trequartista centrale nel 4-2-3-1 di mister Flick. Procedendo a questo punto a ritroso, ecco che il Bayern in mediana si dovrebbe affidare alla coppia formata da Goretzka e Kimmich, mentre in difesa dovremmo vedere Pavard a destra e Davies a sinistra come terzini, con Boateng favorito per affiancare Alaba nella coppia centrale davanti a Neuer. Nel Psg, italiani sfortunati con il Covid: saranno assenti sia Verratti sia Florenzi. Kehrer sarà di conseguenza il terzino destro, con Kurzawa sulla corsia mancina e i due difensori centrali Marquinhos e Kimpembe davanti al portiere Navas. A centrocampo oltre a Verratti mancherà Paredes che è squalificato, dunque in mediana ci saranno Gueye ed Herrera per proteggere la trequarti di lusso che vedrà Mbappé, Di Maria e Neymar a supporto della punta centrale, onore che toccherà al giovane azzurro Kean.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Bayern Monaco Psg in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa tedeschi partono favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 1,92, mentre in caso di segno 2 si arriva a quota 3,60. Più remunerativo ancora (sia pure di poco) sarebbe il pareggio, dal momento che il segno X è quotato 3,85 volte la posta in palio.



