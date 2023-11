DIRETTA BAYERN MONACO ROMA DONNE/ Video streaming tv: le date giallorosse (Champions League 15 novembre 2023)

DIRETTA BAYERN MONACO ROMA DONNE: IL CALENDARIO

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Bayern Monaco Roma donne, possiamo dare uno sguardo al calendario del girone C della Champions League di calcio femminile 2023-2024. Il debutto per le giallorosse è appunto oggi in Baviera, poi si giocherà di nuovo già settimana prossima, quando l’appuntamento sarà fissato alle ore 21.00 di giovedì 23 novembre per il debutto casalingo contro le olandesi dell’Ajax. Per la terza giornata si dovrà invece aspettare il 14 dicembre, quando la Roma volerà a Parigi per sfidare alle ore 21.00 il PSG.

Video/ PSV Lens (1-0) gol e highlights: de Jong regala il successo ai padroni di casa (8 novembre 2023)

Prima di Natale ci sarà ancora il tempo per la quarta giornata, con la quale si entrerà nella seconda metà del gruppo: appuntamento di nuovo contro il PSG, naturalmente a Roma alle ore 18.45 del 20 dicembre. Si passerà poi all’anno nuovo per gli ultimi due impegni del girone C: la Champions League di calcio femminile infatti ci farà compagnia anche il 24 gennaio 2024 con Roma Bayern Monaco nella nostra capitale alle ore 18.45, infine la conclusione sarà il 30 gennaio 2024 con Ajax Roma nella capitale olandese alle ore 21.00. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Napoli Union Berlino (1-1) gol e highlights: Fofana punisce in contropiede (8 novembre 2023)

DIRETTA BAYERN MONACO ROMA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Possiamo segnalare che non ci sarà una diretta tv di Bayern Monaco Roma donne in senso stretto, ma la partita della Champions League di calcio femminile sarà comunque visibile per gli abbonati sulla piattaforma DAZN, che copre la massima competizione europea per club e di conseguenza oggi ci fornirà la diretta streaming video di Bayern Monaco Roma donne, anche se ovviamente solo tramite abbonamento.

DEBUTTO DI LUSSO

Bayern Monaco Roma donne, diretta dall’arbitro inglese Rebecca Welch presso il FC Bayern Campus di Monaco di Baviera, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 18.45 di questa sera, mercoledì 15 novembre 2023, per la prima giornata del girone C della Champions League di calcio femminile 2023-2024. La Roma nello scorso campionato ha vinto lo scudetto e così nelle scorse settimane ha dovuto affrontare solamente un turno preliminare, superato in maniera brillante con un 9-1 complessivo contro le ucraine del Vorskla Poltava per accedere alla fase a gironi, che in campo femminile è riservata a sole sedici squadre, delle quali appena quattro senza passare dai preliminari.

Video/ Bayern Galatasaray (2-1), highlights: "soltanto" due gol per Kane (Champions League, 8 novembre 2023)

Una di queste è proprio il Bayern Monaco, in virtù del successo ottenuto dalle bavaresi nella scorsa Bundesliga femminile. La diretta di Bayern Monaco Roma donne sarà quindi un esame subito decisamente complicate per le giallorosse, che l’anno scorso disputarono una brillante Champions League ma infine si fermarono nei quarti con doppia pesante sconfitta contro il Barcellona, a dimostrazione che resta ancora un divario da colmare nei confronti delle principali big europee. Il girone comprenderà anche PSG e Ajax, tutti nomi di enorme prestigio e certamente forti anche nella sezione femminile, ma il match teoricamente più difficile è proprio quello del debutto: che cosa ci dirà la diretta di Bayern Monaco Roma donne?

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO ROMA DONNE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Bayern Monaco Roma donne, almeno per quanto riguarda le mosse del mister Alessandro Spugna per le ospiti giallorosse. Il modulo di riferimento per la Roma dovrebbe essere un 4-3-3, nel quale la difesa a quattro davanti al portiere Ceasar potrebbe essere composta da capitan Bartoli terzino destro, i due centrali Minami e Linari, infine da Di Guglielmo in qualità di terzino sinistro.

Passando a centrocampo, ci aspettiamo una mediana a tre per la Roma donne, nella quale le titolari potrebbero essere Kumagai come perno centrale e ai suoi fianchi le due mezzali Greggi e Giugliano; infine, il tridente offensivo potrebbe prevedere Giacinti in qualità di centravanti, affiancata dalle due ali Viens a destra e Haavi a sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Bayern Monaco Roma donne secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 è considerato largamente favorito e quindi quotato a 1,40, mentre poi si sale già a quota 4,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a 6,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora stasera in Germania vincesse la Roma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA