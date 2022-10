DIRETTA BAYERN MONACO VIKTORIA PLZEN/ Video streaming tv: arbitra Nikola Dabanovic

DIRETTA BAYERN MONACO VIKTORIA PLZEN: L’ARBITRO

Bayern Monaco Viktoria Plzen sarà diretta dall’arbitro macedone Nikola Dabanović assistito dai connazionali Milovan Djukić e Vladan Todorović. Il quarto uomo sarà invece il serbo Lazar Lukić. In cabina Var troveremo gli spagnoli Juan Martinez Munuera e Alejandro Hernandez. Dabanović è nato a Podgorica il 18 dicembre del 1981 debuttando nella Prva Liga nel 2006 quando è ancora molto giovane. Diventa internazionale nel 2009 esordendo nella gara tra Under 21 di Andorra e Russia per la qualificazione al successivo campionato europeo.

Quest’anno ha già diretto il Viktoria Plzen nell’unica gara di Champions League arbitrata finora, si tratta del secondo turno dello scorso 20 luglio un match terminato col risultato finale di 1-2 e con un calcio di rigore fischiato. In carriera ha diretto 268 partite tirando fuori 918 cartellini gialli con 17 doppie ammonizioni e 12 rossi diretti. Ha fischiato inoltre 55 calci di rigore. Si tratta dunque di un arbitro abbastanza moderno che non usa molto i cartellini.

DIRETTA BAYERN MONACO VIKTORIA PLZEN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Viktoria Plzen sarà riservata ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Champions League sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 254. La diretta streaming video di Bayern Monaco Viktoria Plzen sarà invece garantita da Sky Go, ma anche sulle piattaforme Now TV e Infinity + e pure in questi casi, sempre per i rispettivi abbonati.

BAYERN MONACO VIKTORIA PLZEN: IL VERO BAYERN È TORNATO!

Bayern Monaco Viktoria Plzen, diretta dall’arbitro Nikola Dabanović del Montenegro naturalmente presso lo stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera, sarà una delle due partite delle ore 18.45 di oggi, martedì 4 ottobre 2022. Siamo nella terza giornata di Champions League e precisamente nel girone C, che è quello dell’Inter. I tifosi nerazzurri allora seguiranno con particolare attenzione la diretta di Bayern Monaco Viktoria Plzen, che però sulla carta dovrebbe avere un esito scontato, logicamente in favore dei padroni di casa tedeschi.

La differenza di valore tecnico è netta ed è già emersa per vie traverse nelle scorse settimane: il Bayern Monaco infatti ha già vinto sia contro l’Inter sia contro il Barcellona, mentre il Viktoria Plzen ha incassato due sconfitte contro i nerazzurri e i blaugrana. Ora arrivano le due sfide che potrebbero portare senza eccessivi patemi il Bayern a quota 12 punti, blindando la qualificazione e verosimilmente anche il primo posto con ampio anticipo. Andrà tutto secondo le previsioni nella diretta di Bayern Monaco Viktoria Plzen?

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO VIKTORIA PLZEN

Scopriamo anche quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta di Bayern Monaco Viktoria Plzen. I padroni di casa potrebbero riproporre il modulo 4-2-2-2 di mister Nagelsmann con Neuer in porta; davanti a lui Pavard, De Ligt, Upamecano e Davies dovrebbero essere i titolari nella difesa a quattro; ecco poi in mediana Goretzka e Sabitzer, mentre Gnabry e Sané agiranno più avanti, nel reparto offensivo sostegno di Musiala e Mané.

La risposta del Viktoria Plzen allenato da mister Bilek dovrebbe concretizzarsi invece in un modulo 4-2-3-1, anche se tecnicamente non c’è partita: in porta Stanek; da destra a sinistra i quattro difensori Havel, Pernica, Hejda e Jemelka; ecco poi nel cuore del centrocampo Bucha e Kalvach, mentre sulla trequarti dovrebbero giocare Vlkanova, Pilar e Mosquera a sostegno del centravanti Chory.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo per finire anche uno sguardo al pronostico su Bayern Monaco Viktoria Plzen in base alle quote Snai, che sono ovviamente a senso unico. Il segno 1 per la vittoria del Bayern Monaco è quotato a 1,04, mentre poi si sale a ben 15 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio e addirittura a 30 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Viktoria Plzen.

