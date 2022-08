Diretta/ Bayern Monchengladbach streaming video: bavaresi incontenibili (Bundesliga)

DIRETTA BAYERN MONCHENGLADBACH: BAVARESI FAVORITI!

Bayern Monchengladbach, in diretta sabato 27 agosto 2022 alle ore 18.30 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sarà una sfida valida per la 4^ giornata della Bundesliga tedesca. Bavaresi già incontenibili in avvio di campionato, il Bayern ne ha fatti 6 in avvio all’Eintracht, poi un secco 2-0 al Wolfsburg e ancora 7 al Bochum nella terza partita, con la formazione di Nagelsmann che vuole tornare a primeggiare in Europa dopo un decennio di dominio in Bundesliga.

DIRETTA/ Hertha Dortmund (risultato 0-1) video streaming tv: gol di Modeste!

E’ sicuramente avvisato il Borussia Monchengladbach, partito ottimamente con 7 punti nelle prime 3 partite e reduce da un importante successo di misura contro l’Hertha Berlino. Monchengladbach che l’anno scorso è finito però fuori dall’Europa e punta a rilanciarsi in una stagione piena di novità. Il 7 gennaio scorso il Borussia ha espugnato con un memorabile 1-2 l’Allianz Arena di Monaco, all’8 maggio 2021 risale l’ultimo successo interno del Bayern in goleada, col punteggio di 6-0.

DIRETTA/ Southampton Manchester United (risultato finale 0-1) video: decide Fernandes

DIRETTA BAYERN MONCHENGLADBACH STREAMING VIDEO E TV

Anche per quest’anno l’unico modo per seguire la diretta tv di Bayern Monchengladbach sarà attraverso Sky Sport per quanto riguarda naturalmente gli abbonati, con la pay tv satellitare che detiene infatti i diritti per la trasmissione in esclusiva dei match della Bundesliga tedesca. La diretta streaming video invece sarà disponibile per tutti gli abbonati Now, oltre che tramite l’applicazione Sky Go per dispositivi mobili, pc e smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONCHENGLADBACH

Le probabili formazioni della diretta Bayern Monchengladbach, match che andrà in scena alla Allianz Arena di Monaco di Baviera. Per il Bayern, Julian Naglesmann schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Neuer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Sabitzer, Kimmich; Coman, Sané, Mane; Muller. Risponderà il Monchengladbach allenato da Daniel Farke con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Sommer; Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Kone; Hofmann, Neuhaus, Plea; Thuram.

DIRETTA/ Juventus Udinese Primavera (risultato finale 4-0): monologo piemontese!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bayern Monchengladbach, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida della Bundesliga tedesca. La vittoria del Bayern con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.50, mentre l’eventuale successo del Monchengladbach, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 10.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA