Diretta Bayern Olympiacos/ Streaming video tv: Kovac out (Champions League)

Bayern Olympiacos sarà diretta dall’arbitro polacco Pawel Raczkowski, e si gioca alle ore 18:55 di mercoledì 6 novembre: alla BayArena va in scena la quarta giornata nel gruppo B di Champions League 2019-2020. Terremoto in casa bavarese: i cinque gol incassati a Francoforte hanno portato all’esonero di Niko Kovac che ha pagato un avvio a rilento in Bundesliga e, nello specifico, una sconfitta considerata inaccettabile dalla dirigenza. In attesa del sostituto la squadra è stata affidata al vice Hans Flick, che almeno in Europa si trova davanti strada spianata: i tedeschi sono sostanzialmente già agli ottavi avendo vinto tutte le loro partite, tra le quali ovviamente spicca il 7-2 rifilato in trasferta al Tottenham. Diverso il discorso per l’Olympiacos, che dopo aver fermato gli Spurs ha sempre perso: la partita contro la Stella Rossa sarà decisiva per andare almeno in Europa League ma bisognerà probabilmente vincerla 2-0 o con tre gol di scarto, a meno di fare punti contro le due big del girone. Andiamo dunque a valutare in che modo le due squadre potrebbero essere schierate in campo, analizzando le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Bayern Olympiacos.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Olympiacos verrà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, nello specifico sul canale Sky Sport Football (numero 203 del vostro decoder); come sempre inoltre i clienti Sky potranno seguire questa partita di Champions League anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN OLYMPIACOS

Flick dovrebbe cambiare poco in Bayern Olympiacos, ma per il momento potrebbe modificare qualche posizione in campo: senza Sule e Lucas Hernandez la difesa sarà affidata a Jerome Boateng (espulso sabato) che farà coppia ancora con Alaba, a meno che non venga utilizzato Javi Martinez spostando l’austriaco a sinistra. Dall’altra parte agirà Pavard; mediana con Thiago Alcantara e Kimmich nella quale cerca spazio anche Tolisso, eventualmente schierato da mezzala o alle spalle di Lewandowski. Con la conferma di Coutinho e Gnabry, a finire in panchina dovrebbe essere Thomas Muller. L’Olympiacos di Pedro Martins è in campo con il tridente offensivo: Valbuena potrebbe tornare titolare al posto di Soudani, come lui anche Miguel Angel Guerrero che sarà il centravanti con Podence schierato a sinistra. In mezzo al campo le soluzioni sono varie, ma si dovrebbe andare con Mady Camara da perno basso affiancato dagli interni Bouchalakis e Guilherme; in difesa Avraam Papadopoulos e Ruben Semedo si dispongono davanti al portiere José Sà, a destra Elabdellaoui (che può anche avanzare il suo raggio d’azione) sarà il terzino destro con Tsimikas che dovrebbe essere confermato dall’altra parte.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Bayern Olympiacos ci dicono che, come previsto, i tedeschi sono largamente favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,20 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 7,25 che accompagna l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) con l’ipotesi del successo ellenico, identificato dal segno 2, che vi permetterebbe di portare a casa una somma corrispondente a 12,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



