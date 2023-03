DIRETTA BAYERN PSG/ Video streaming tv: una finale e tante altre emozioni

DIRETTA BAYERN PSG: TESTA A TESTA

Bayern Psg è una partita che si è giocata più volte nel corso della storia: i precedenti sono infatti 12, a partire da una fase a gironi nella Champions League 1994-1995. Il bilancio è curioso: totale equilibrio con sei vittorie a testa e nessun pareggio, ma possiamo dire che il Bayern abbia vinto la partita più importante, naturalmente la finale di Champions League nel 2020 con il gol di Kingsley Coman che ha risolto anche il match di tre settimane fa per l’andata degli ottavi.

Al Parco dei Principi il Psg non festeggia comunque dal 3-0 del settembre 2017 che era costato la panchina a Carlo Ancelotti, segnato dai gol di Dani Alves, Edinson Cavani e Neymar; all’Allianz Arena invece bisogna citare l’andata dei quarti nell’aprile 2021, partita splendida che si era risolta con il 3-2 a favore del Psg (poi qualificato perché il Bayern aveva vinto 1-0 al Parco dei Principi) con Kylian Mbappé e Marquinhos a spingere gli ospiti, il pareggio dei bavaresi grazie a Eric Maxim Choupo-Moting e Thomas Muller e ancora una volta Mbappé che aveva consegnato la vittoria a un Psg che all’epoca era allenato da Mauricio Pochettino, e aveva battuto il Bayern di Hans-Dieter Flick oggi CT della Germania. (agg. di Claudio Franceschini)

La diretta tv di Bayern Psg viene trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare, che si occupa delle partite di Champions League come al solito: sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati (su Sky Sport Uno, numero 201 del decoder), che come sempre, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video di Bayern Psg grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Bayern Psg verrà diretta da Daniele Orsato, e si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 8 marzo: saremo all’Allianz Arena per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023. Il match di andata ci ha raccontato uno scenario che può essere definito: il Bayern ha espugnato il Parco dei Principi grazie all’ex Kingsley Coman (ancora lui) e dunque questa sera avrà a disposizione due risultati su tre potendo anche giocare in casa, e sapendo che una sconfitta con un solo gol di scarto porterebbe comunque il doppio confronto ai tempi supplementari, cosa che ovviamente Julian Nagelsmann vuole evitare.

Ci può invece sperare Christophe Galtier, che finalmente nella Ligue 1 sembra aver trovato il passo giusto per andare in fuga e vincere l’ennesimo campionato; adesso però il Psg deve fare i conti con una Champions League che ha sempre dato poche soddisfazioni, in Europa infatti la musica cambia e bisognerà vedere quali siano le speranze di ribaltone. Nel frattempo, aspettando che la diretta di Bayern Psg prenda il via, proviamo a fare qualche approfondimento sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di questo atteso big match.

Per la diretta Bayern Psg possiamo ipotizzare un 4-2-3-1 da parte di Nagelsmann: secondo questo modulo vedremmo allora Joao Cancelo e Alphonso Davies titolari come terzini, con Upamecano e De Ligt in mezzo a protezione di Sommer ricordando la squalifica di Pavard. Nel settore di mezzo ecco invece la solita coppia formata da Kimmich e Goretzka; davanti a loro dovrebbe tornare titolare Sadio Mané che si prenderebbe la maglia di esterno sinistro sulla trequarti, poi possibile conferma per Musiala con Leroy Sané che agirebbe a sinistra, come prima punta invece dovrebbe esserci l’altro ex Choupo-Moting.

Nel Psg invece è pesantissima l’assenza di Neymar: a questo punto Galtier dovrebbe confermare il 3-5-2 che diventa 3-4-3 con Nkunku che andrebbe a giocare nei tre davanti, Messi può allargarsi a destra lasciando Mbappé partire dall’altro versante. In mezzo dovrebbe esserci Vitinha, eventualmente con Carlos Soler e Fabian Ruiz mentre è da valutare il giovanissimo Zaire-Emery, titolare nella partita di andata. Danilo Pereira, Marquinhos e Sergio Ramos formerebbero ancora una volta il terzetto difensivo, che si piazzerà a protezione di Gigio Donnarumma.

Approfondendo il discorso sulla diretta di Bayern Psg possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, emesse in particolare dall’agenzia Bwin. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,80 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 4,50 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,55 volte la quota messa sul tavolo.

