DIRETTA/ Bayern Real Madrid video streaming tv: una storia fatta di 26 incroci (Champions, 30 aprile 2024)

La storia è gloriosa su entrambi i fronti e di conseguenza non è facile riassumere la storia che ci accompagna verso la diretta di Bayern Monaco Real Madrid. Basterebbe dire che tutti i confronti ufficiali hanno avuto luogo in Coppa dei Campioni/Champions League, che è l’habitat naturale sia per il Bayern sia per il Real. In totale sono ben 26, con un bilancio in quasi perfetto equilibrio, che vede i tedeschi leggermente avanti grazie a dodici vittorie a fronte di undici successi spagnoli, mentre i pareggi sono solamente tre.

Curiosamente, non ci sono mai state finali, dunque sono tutti doppi confronti, una sola volta nei gironi e gli altri dodici sono a loro volta in equilibrio, con sei qualificazioni per parte. Da notare che il Bayern Monaco è stato a lungo la bestia nera del Real Madrid, perché fino a una dozzina di anni fa il conto delle qualificazioni era di 6-3 per i tedeschi, ma adesso c’è una striscia aperta di tre affermazioni del Real Madrid, cioè nelle semifinali 2014, nei quarti 2018 e di nuovo in semifinale nel 2018, tutte edizioni poi vinte dagli spagnoli. Insomma, adesso è il Bayern Monaco che ha un trend negativo da invertire, ci riuscirà? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BAYERN REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta di Bayern Real Madrid esistono due modi, il primo consiste nel collegarsi su Canale 5 e quindi vedere in chiaro il match. Altrimenti sulla piattaforma satellitare di Sky sarà possibile seguire il match previo l’acquisto del pacchetto Sport, con le medesime modalità si potrà vedere anche su NowTv, facendo parte dell’ecosistema Sky.

BAYERN REAL MADRID: CHE GRANDE SHOW!

Le stelle in cielo compongono il logo della Champions League in questa diretta di Bayern Real Madrid, stasera 30 aprile 2024 alle ore 21,00 all’Allianz Arena si sfideranno due giganti del calcio europeo per l’andata delle semifinali della Coppa dalle grandi orecchie. Thomas Tuchel ha una missione chiara: portare un trofeo prestigioso in Baviera prima di lasciare la squadra, ma dovrà affrontare una sfida titanica contro i Blancos, che hanno un’impressionante collezione di trofei europei.

Da una parte, il calcio offensivo e aggressivo del Bayern, dall’altra il calcio di contropiede letale del Real Madrid. Quale stile di gioco prevarrà stasera? Scopriamolo insieme in questa partita che promette emozioni e spettacolo!

BAYERN REAL MADRID: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni per la diretta di Bayern Real Madrid riflettono le strategie distintive dei due tecnici. Thomas Tuchel dovrebbe schierare una formazione equilibrata con Leon Goretzka a centrocampo. Il tedesco è un giocatore chiave per il Bayern grazie alle sue doti sia di interdizione che di palleggio, che gli consentono di controllare il ritmo del gioco e fornire supporto sia alla difesa che all’attacco.

Carlo Ancelotti, invece, punta a sfruttare la velocità e il senso del gol di Vinicius Junior per completare i contropiedi e mettere in difficoltà la difesa bavarese. L’attaccante brasiliano sarà un’arma letale per il Real Madrid, capace di trasformare la velocità in gol con la sua abilità di dribbling e precisione sotto porta.

BAYERN REAL MADRID, LE QUOTE

In ultima analisi controlliamo le quote della diretta di Bayern Real Madrid grazie al sito della Snai: possiamo notare come il segno 1 venga dato a 2,45 mentre il suo opposto a 2,75. Si preannuncia una gara equilibrata! Mentre il segno X che consiste nel pareggio è quotato a 3,60.

