Diretta Bayern Salisburgo/ Streaming video: altra gioia tedesca? (Champions League)

DIRETTA BAYERN MONACO SALISBURGO: TEDESCHI SCHIACCIASASSI

Bayern Monaco Salisburgo sarà diretta dall’arbitro israeliano Orel Grinfeld, e si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 25 novembre: valida per la quarta giornata nel gruppo A di Champions League 2020-2021, potrebbe avere un esito scontato se pensiamo che tre settimane fa, in Austria, i bavaresi avevano vinto addirittura 6-2. Non solo: i campioni in carica sono reduci da 14 successi consecutivi nel torneo e non conoscono frenate, se non in Bundesliga dove hanno pareggiato nel fine settimana. Ancora fortemente candidati a sollevare il trofeo continentale, vanno questa sera alla ricerca della qualificazione aritmetica agli ottavi con due giornate di anticipo; situazione invece critica per il Salisburgo, che difficilmente continuerà in questa competizione ma rischia addirittura di salutare l’Europa a dicembre. In questo senso sarà decisivo il match di ritorno contro la Lokomotiv Mosca, ma intanto si gioca la diretta di Bayern Monaco Salisburgo e noi, aspettandone il calcio d’inizio, possiamo provare a ipotizzare le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BAYERN MONACO SALISBURGO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Salisburgo sarà un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire la partita sul canale Sky Sport 254 (appunto al numero 254 del loro decoder), con la consueta alternativa che viene fornita dalla stessa emittente in assenza di un televisore, ovvero la diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, è attivabile come di consueto grazie all’applicazione Sky Go, da utilizzare con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN SALISBURGO

In Bayern Monaco Salisburgo Hans-Dieter Flick si affida al rodato 4-2-3-1: in porta andrà Neuer, davanti a lui dovremmo vedere Jerome Boateng e Sule con Pavard e Lucas Hernandez sulle corsie laterali, senza ovviamente dimenticarsi di Alaba che può ricoprire più ruoli. Davanti alla difesa mancherà Kimmich, dunque insieme a Goretzka potrebbe giocare ancora Javi Martinez; nel reparto avanzato invece le maglie dovrebbero essere di Gnabry e Leroy Sané sugli esterni con Thomas Muller al centro a supportare Robert Lewandowski, le possibili alternative sono come sempre gli ex della Juventus Coman e Douglas Costa.

Gioca con il 4-4-2 il Salisburgo di Jesse Marsch: a protezione di Cican Stankovic avremo Wober e André Ramalho, Kristensen e Ulmer saranno i due terzini che dovranno aiutare il lavoro degli esterni avanzati a centrocampo, vale a dire Mwepu e Szoboszlai. Al centro del campo dovrebbero agire come sempre Mohamed Camara e Junuzovic, davanti mancherà il bomber Daka e dunque Mergim Berisha dovrebbe fare coppia con Sekou Koita, che nell’ultima partita di campionato – incredibilmente persa in casa contro lo Sturm Graz – ha lasciato il posto ad Adeyemi, entrando però a gara in corso.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha stabilito per Bayern Monaco Salisburgo, attraverso le sue quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,20 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una somma corrispondente a 12,00 volte la puntata. Abbiamo poi il segno X che regola il pareggio: in questo caso la vostra vincita con questo bookmaker ammonterebbe a 7,50 volte la vostra giocata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA