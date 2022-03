DIRETTA BAYERN SALISBURGO/ Video streaming tv: match affidato a Clément Turpin

DIRETTA BAYERN SALISBURGO: L’ARBITRO

Bayern Monaco Salisburgo sarà diretta dal francese Clement Turpin. Gli assistenti arbitrali saranno Nicolas Danos e Cyril Gringore con quarto uomo Ruddy Buquet. Nella sala var ci saranno Jerome Brisard e Delajod Willy. Turpin, di professionre giurista, è nato a Oullins il 16 maggio del 1982 e ha iniziato a dirigere in Ligue 1 nel 2008. Diventa internazionale nel 2010 con esordio nella sfida Paraguay Costa d’Avorio, gara terminata col risultato di 2-2 e amichevole in vista dei Mondiali in Sudafrica che si sarebbero disputati poco dopo.

Lo scorso anno è stato il direttore di gara della finale di Europa League, Villarreal Manchester United. In questa stagione ha arbitrato due volte le italiane in Champions nelle sfide Villarreal Atalanta finita 2-2 e in Milan Porto terminata 1-1 e una in Europa League in Spartak Mosca Napoli 2-1. Ha diretto però solo una squadra tedesca nell’ecatombe del Dortmund di Halland il 17 febbraio scorso quando i gialloneri persero in casa contro i Glasgow Rangers per 2-4. Non si tratta di un arbitro particolarmente severo, ma è uno molto scrupoloso e sempre attento a non farsi travolgere dall’azione. (agg. Matteo Fantozzi)

DIRETTA BAYERN MONACO SALISBURGO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Salisburgo sarà trasmessa su Sky Sport Football: il canale è al numero 203 del decoder satellitare e dunque la visione del match tramite televisore sarà riservata in esclusiva agli abbonati Sky, che potranno seguire il ritorno degli ottavi di Champions League anche grazie all’applicazione Sky Go, in mobilità. Per quanto riguarda l’alternativa della diretta Bayern Monaco Salisburgo in streaming video, bisogna ricordare che tutte le partite della competizione sono fornite da Mediaset Infinity, broadcaster per accedere al quale, tramite PC, tablet e smartphone, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

BAYERN MONACO SALISBURGO: I TEDESCHI NON POSSONO FALLIRE!

Bayern Salisburgo, che sarà diretta dall’arbitro francese Clément Turpin, si gioca alle ore 21:00 di martedì 8 marzo: presso l’Allianz Arena abbiamo il ritorno degli ottavi di Champions League 2021-2022, e piuttosto curiosamente si riparte da un pareggio (1-1) che peraltro i bavaresi hanno strappato al 90’ in Austria, confermando in quella serata di stare attraversando un periodo poco brillante, tanto che anche in Bundesliga hanno perso qualche punto e sono reduci dal pareggio interno contro il Bayer Leverkusen, pur rimanendo ovviamente favoriti per il passaggio del turno questa sera.

Il Salisburgo, che ha superato un girone abbastanza abbordabile, comunque ci crede: gli austriaci hanno poco da perdere, nel match di andata hanno dimostrato di potersela giocare e, anche se adesso in Baviera le cose si complicano, la squadra di Matthias Jaissle vuole comunque spera di mettere i bastoni tra le ruote della corazzata tedesca per vivere un sogno. Non resta quindi che aspettare che la diretta di Bayern Salisburgo prenda il via, intanto facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO SALISBURGO

Julian Nagelsmann deve fare i conti, nella diretta Bayern Monaco Salisburgo, con l’assenza di Alphonso Davies mentre difficilmente Neuer e Goretzka recupereranno in tempo. In porta dunque dovremmo rivedere Ulreich, con Pavard che potrebbe essere dirottato a sinistra favorendo il ritorno di Kimmich a destra, a meno di puntare su un giovane come Omar Richards – come in campionato – o Bouna Sarr. Al centro spazio per Upamecano e Sule, poi Musiala e uno tra Kimmich e Sabitzer in zona centrale; sulla trequarti cerca spazio Leroy Sané che potrebbe scalzare Coman, con la conferma di Thomas Muller e Gnabry alle spalle di Lewnadowski.

Il Salisburgo si schiera con il rombo di centrocampo: Mohamed Camara vertice basso stretto tra Seiwald e Bernede (ma occhio a Capaldo), Sucic possibile trequartista che però se la gioca con Aaronson, davanti tornerà sicuramente Adeyemi che dovrebbe fare coppia con Adamu, spingendo in panchina Kjaergaard. In difesa si va verso la conferma di Piatkowski e Wober come centrali che proteggeranno il portiere Kohn, sulle corsie laterali dovremmo vedere come di consueto Van Der Brempt a destra e capitan Ulmer a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote sulla diretta Bayern Monaco Salisburgo, dunque scopriamo nel dettaglio cosa abbia previsto il bookmaker per il ritorno degli ottavi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,18 volte quanto messo sul piatto, per contro l’ipotesi del successo degli ospiti, regolata dal segno 2, porta in dote una vincita corrispondente a 13,00 volte l’importo investito. Abbiamo poi il segno X che identifica il pareggio: in questo caso il vostro guadagno sarebbe equivalente a 7,50 volte la giocata.



