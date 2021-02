Diretta Bayern Tigres/ Streaming video tv: ecco la finale! (Mondiale per Club 2020)

DIRETTA BAYERN MONACO TIGRES: ECCO LA FINALE!

Bayern Monaco Tigres, in diretta dall’Education City di Ar Rayyan, va in scena alle ore 19:00 (fuso italiano) di giovedì 11 febbraio ed è la finale del Mondiale per Club 2020. Tutto secondo pronostico per i bavaresi, che hanno dominato la loro semifinale contro l’Al Ahly anche se il risultato è stato aperto fino al minuto 86; tuttavia la squadra di Hans-Dieter Flick non ha mai rischiato e ha avuto parecchie occasioni per rendere più ampio il risultato finale, e adesso è largamente favorita per timbrare un titolo che aveva già messo in bacheca nel 2013, in quella che prima di questa edizione era l’unica partecipazione alla competizione FIFA.

È ampiamente possibile allora che il trofeo resti in Europa, ma chiaramente bisognerà fare attenzione al Tigres: i messicani infatti, all’esordio in un Mondiale per Club, si sono prima sbarazzati dell’Ulsan Hyundai e poi hanno fatto il colpo contro il Palmeiras, giocando una grande partita risolta dal rigore del veterano Gignac. Non vediamo quindi l’ora di assistere alla diretta di Bayern Tigres; aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco di Ar Rayyan, proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporle in campo nell’analisi approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA BAYERN MONACO TIGRES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Tigres sarà trasmessa su Mediaset 20, uno dei canali di Mediaset che dunque è disponibile in chiaro per tutti; l’appuntamento con il Mondiale per Club 2020 è integralmente su questa emittente, di conseguenza chi non potesse mettersi davanti a un televisore per seguire la partita potrà avvalersi del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, visitando il sito di Video Mediaset con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO TIGRES

Cosa aspettarci dalle probabili formazioni di Bayern Monaco Tigres? Flick ha mandato in campo i titolari anche lunedì, ma potrebbe comunque cambiare qualcosa. Per esempio Sule per Jerome Boateng e Lucas Hernández per Alphonso Davies in difesa, con la conferma di Pavard, Alaba (che può giocare anche a sinistra) e Neuer; a centrocampo ser la gioca Tolisso che può prendere il posto di Marc Roca e affiancare Kimmich, mentre sulla trequarti scalpitano sia Leroy Sané che Douglas Costa, eventuali alternative a Coman e Gnabry. Thomas Muller e Robert Lewandowski invece dovrebbero essere ancora titolari, con buona pace di Choupo-Moting.

Ricardo Ferretti dovrebbe invece confermare il 4-4-2 visto in semifinale: Tigres dunque in campo con Guzmán tra i pali, davanti a lui Salcedo e Diego Reyes mentre sugli esterni bassi ci saranno Luis Rodriguez e Dueñas. Avremo poi una cerniera mediana nella quale Guido Pizarro sarà il playmaker supportato da Rafael Carioca, i due proveranno a sviluppare il gioco sulle corsie laterali dove corrono Aquino e Quiñones, quest’ultimo tra i migliori contro il Palmeiras. Non è in discussione ovviamente il tandem offensivo: Gignac, autore di tutti i gol messicani nel Mondiale per Club 2020, sarà affiancato da Carlos González.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Bayern Monaco Tigres abbiamo le quote ufficiali fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 che identifica la vittoria della squadra bavarese vale 1,20 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 sul quale puntare per l’affermazione dei messicani vi farebbe guadagnare una somma pari a ben 12,00 volte l’importo investito. Il pareggio è regolato dal segno X e porterebbe la partita ai calci di rigore: in questo caso la vostra vincita con questo bookmaker ammonterebbe a 6,25 volte quanto avrete deciso di giocare sul match.



