DIRETTA/ Bayern Villarreal, streaming video tv: obiettivo remuntada (Champions)

DIRETTA BAYERN VILLARREAL: OCCHIO AGLI SPAGNOLI…

Bayern Villarreal, in diretta martedì 12 aprile 2022 alle ore 21.00 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sarà una sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Una gara fondamentale per entrambe le squadre, pronte a dare il tutto per tutto per strappare il pass per le semifinali. I padroni di casa partono coni favori del pronostico secondo i bookmakers, ma la gara d’andata ha dimostrato che è impossibile avere certezze in Champions…

Diretta/ Villarreal Bayern Monaco (risultato finale 1-0): si decide tutto al ritorno!

La gara d’andata tra Bayern e Villarreal è terminata 1-0 in favore della formazione di Unai Emery, brava a sfruttare a pieno i pochi spazi a disposizione e battere Neuer. Gol decisivo segnato da Danjuma all’8’, su ottimo assist di Dani Parejo. Le folate dei bavaresi non sono bastate per superare Rulli, ma c’è grande attesa per il match di questa sera: la formazione tedesca deve vincere con almeno due gol di scarto per passare il turno. Il sogno si chiama “remuntada”…

Probabili formazioni Villarreal Bayern/ Quote, Danjuma decisivo in Champions League

DIRETTA BAYERN VILLARREAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Villarreal sarà trasmessa su Sky Sport Football. La visione del match tramite televisore sarà riservata in esclusiva agli abbonati Sky, che potranno seguire il ritorno dei quarti di finale di Champions League anche grazie all’applicazione Sky Go, in mobilità. Per quanto riguarda l’alternativa della diretta Bayern Monaco Villarreal in streaming video, bisogna ricordare che tutte le partite della competizione sono fornite da Mediaset Infinity, broadcaster per accedere al quale, tramite PC, tablet e smartphone, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

Probabili formazioni Villarreal Bayern Monaco/ Diretta tv: qualche dubbio

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN VILLARREAL

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Bayern Monaco Villarreal che prenderà il via tra pochi minuti. Iniziamo la nostra analisi con i padroni di casa, schierati da Nagelsmann con il consueto 3-4-2-1. Tra i pali ovviamente spazio a Neuer, mentre la linea a tre di difesa sarà composta da Pavard, Sule e Hernandez. Sulle corsie esterne spazio all’ex Juventus Coman e al canadese Davies, con Kimmich e Goretzka in cabina di regia. Muller e Sane alle spalle di bomber Lewandowski. Passiamo adesso alla formazione ospite, Unai Emery deciso a puntare ancora sul 4-4-2. In porta l’argentino Rulli, linea a quattro di difesa formata da Foyth, Pau Torres, Raul Albiol e Estupinan. In mezzo al campo il solito due Capoue-Parejo, mentre sulle corsie esterne titolari Pino e uno tra Trigueros e Pedraza. In attacco Danjuma a sostegno di Gerard Moreno.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta Bayern Villarreal. I padroni di casa sono nettamente favoriti per la vittoria secondo i principali bookmakers italiani. Prendiamo come riferimento le quotazioni dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Bayern è data a 1,25, il pareggio è dato a 6,30, mentre la vittoria del Villarreal paga 11 volte la posta. Gli analisti si aspettano una gara ricca di gol: l’Over 2,5 è dato appena a 1,35, mentre l’Under 2,5 è dato a 2,95. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,72 e 2,00. Nonostante il risultato dell’andata, il Bayern resta nettamente favorito per il passaggio del turno, dato a 1,40. Il Villarreal, invece, paga 2,70.











