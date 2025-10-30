Diretta Bayern Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per l'ottava giornata di Eurolega.

DIRETTA BAYERN VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO FINALE 86-70): TRIPLICE ZERO

Il Bayern Monaco batte la Virtus Bologna per 86-70 al termine di una gara condotta con autorevolezza e grande solidità. Dopo un primo tempo equilibrato (38-37), i tedeschi alzano il ritmo nella ripresa, dominando fisicamente e trovando con continuità la via del canestro, mentre la Virtus cala alla distanza e paga percentuali altalenanti.

DIRETTA/ Milano Paris (risultato finale 86-77): Olimpia vola davanti ai tifosi! (oggi 30 ottobre 2025)

Tra i protagonisti del successo bavarese spiccano Isaac Mike (12 punti, 6 rimbalzi e 2 assist) e Voigtmann, che firma una prova da vero leader con 10 punti e 8 rimbalzi, fondamentali per mantenere il controllo del pitturato. Ottimo anche l’impatto di Obst, autore di 10 punti e sempre preciso nelle situazioni di catch and shoot, e di Da Silva, energico su entrambi i lati del campo. Per la Virtus, il migliore è ancora una volta Smailagic, autore di 17 punti e grande presenza sotto canestro, seguito da Edwards (11) e Alston Jr. (10), ma il contributo del resto del gruppo non basta contro un Bayern più profondo e costante. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Barcellona Milano (risultato finale 74-72): Clyburn vola nel clutch time! (oggi 28 ottobre 2025)

DIRETTA BAYERN VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO LIVE 67-55): FINE TERZO QUARTO

Il Bayern Monaco prende il largo nel terzo quarto e chiude avanti 67-55 su una Virtus Bologna che fatica a mantenere ritmo e precisione in questa diretta. I tedeschi alzano i giri in attacco e trovano continuità con una manovra fluida e ben distribuita tra i protagonisti. Per i padroni di casa ottima prestazione di Isaac Mike, autore di 12 punti, 4 rimbalzi e 2 assist, sempre presente nel pitturato e decisivo nei momenti chiave. Accanto a lui brilla Voigtmann, che con 10 punti e 6 rimbalzi dà solidità e controllo sotto canestro.

Diretta/ Zalgiris Virtus Bologna (risultato finale 86-65): vittoria interna per i lituani (28 ottobre 2025)

Importante anche il contributo di Obst, che firma 10 punti e si conferma pericoloso dall’arco, mentre Da Silva aggiunge energia con 7 punti e intensità difensiva. La Virtus prova a restare in scia grazie al solito Smailagic (17 punti), leader offensivo dei bianconeri, e a Edwards (11 punti) che tiene alto il ritmo per quanto possibile. Buona anche la prova di Alston Jr., autore di 10 punti e 4 assist, ma le difficoltà difensive e qualche palla persa di troppo permettono al Bayern di costruire un vantaggio in doppia cifra. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BAYERN VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO LIVE 38-37): FINE SECONDO QUARTO

Primo tempo spettacolare e in equilibrio totale a Monaco in questa diretta, con il Bayern avanti di una sola lunghezza (38-37) su una Virtus Bologna grintosa e precisa nei momenti chiave. Le due squadre si rispondono colpo su colpo, alternando parziali e grande intensità su entrambi i lati del campo.

Per i tedeschi brilla Voigtmann, autore di 10 punti, 4 rimbalzi e 2 assist, perfetto nel gioco interno e fondamentale nel dare equilibrio alla manovra. Ottimo anche Isaac Mike, che chiude il primo tempo con 9 punti e 4 rimbalzi, mostrando aggressività e solidità sotto canestro. Buoni minuti anche da Da Silva (5 punti) e Obst, sempre pericoloso sul perimetro. La Virtus, però, resta pienamente in partita grazie a un eccellente Smailagic, già a quota 12 punti, dominante nel pitturato e vero punto di riferimento offensivo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BAYERN VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO LIVE 16-12): FINE PRIMO QUARTO

Primo quarto equilibrato ma con il Bayern Monaco avanti 16-12 sulla Virtus Bologna in questa diretta, grazie a una maggiore precisione al tiro e a una difesa aggressiva che limita le soluzioni offensive dei bianconeri. Per i tedeschi ottimo impatto di Isaac Mike, protagonista con 5 punti e 2 rimbalzi, efficace sia nel pitturato che nei movimenti senza palla. Buon contributo anche da Lucic e Obst, entrambi a quota 3 punti, precisi nelle letture e fondamentali nel mantenere alto il ritmo offensivo.

La Virtus fatica a trovare fluidità in attacco ma resta pienamente in partita con Smailagic, autore di 4 punti e buona presenza sotto canestro, e con Alston Jr., che aggiunge 3 punti mostrando aggressività in penetrazione. Il Bayern chiude il primo periodo avanti di quattro lunghezze grazie alla solidità difensiva e a una manovra più fluida, mentre la Virtus dovrà migliorare le percentuali e il movimento di palla per rientrare nel secondo quarto. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BAYERN VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Nell’Eurolega moderna la diretta Bayern Virtus Bologna si è giocata in sei occasioni, dal 2022 a oggi il bilancio di questa sfida è in perfetta parità con tre vittorie a testa e, va registrato, se ne primi quattro episodi la vittoria era sempre andata alla squadra di casa la scorsa stagione ha invertito il trend, perché sia i bavaresi che le V nere hanno festeggiato un successo esterno. A gennaio la Virtus Bologna era andata a vincere in Baviera: risultato 72-82 con un Tornike Shengelia da 20 punti, 7/11 dal campo, 6 rimbalzi e 6 assist per uno scintillante 30 di valutazione, quasi una serata in ufficio per il georgiano.

L’ultima vittoria casalinga del Bayern è invece quella del novembre 2023, per 90-76: in quel caso era risultato devastante Serge Ibaka (a proposito di ex NBA) che aveva firmato una doppia doppia da 24 punti e 13 rimbalzi tirando 10/13. Sarà quindi molto interessante scoprire quale delle due squadre riuscirà a riprendere il vantaggio nel testa a testa, la speranza naturalmente è che si tratti delle V nere ma la trasferta del Sap Garden è tosta, noi adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet perché la diretta Bayern Virtus Bologna sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

BAYERN VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Bayern Virtus Bologna, trattandosi di Eurolega, l’appuntamento in tv è per gli abbonati di Sky Sport con la diretta streaming video garantita da Sky Go e Now.

BAYERN VIRTUS BOLOGNA: TRASFERTA TOSTA!

La diretta Bayern Virtus Bologna ci farà compagnia, al Sap Garden in Baviera, alle ore 20:30 di giovedì 30 ottobre 2025: siamo nell’ottava giornata di basket Eurolega 2025-2026, un’altra settimana con doppio impegno in una stagione ancora più lunga di quelle precedenti, visto l’aumento a 20 squadre nella competizione.

La Virtus Bologna affronta questa trasferta con tanta fiducia: è innegabile che le V nere abbiano cambiato passo rispetto a un’annata europea negativa, sono partite davvero forte e la vittoria contro il Panathinaikos, forse la principale candidata al titolo, ha detto chiaramente che anche gli emiliani sono in corsa per i playoff.

Adesso arriva, dopo Kaunas, questo impegno in terra tedesca: il Bayern Monaco ha iniziato faticando la sua Eurolega e deve trovare la quadratura del cerchio, ma coach Gordon Herbert potrà contare su Spender Dinwiddie che può rappresentare una grande firma, e un potenziale giocatore davvero determinante.

Vedremo, intanto ci approcciamo alla diretta Bayern Virtus Bologna sapendo che Dusko Ivanovic e i suoi ragazzi hanno tutte le possibilità di prendersi un’altra vittoria per migliorare ancor più la loro classifica, poi sarà il parquet del Sap Garden a dirci come andranno effettivamente le cose questa sera.

DIRETTA BAYERN VIRTUS BOLOGNA: V NERE IN SPOLVERO

Lo abbiamo detto, alla diretta Bayern Virtus Bologna arriviamo con una Olidata in grande spolvero, che ha ripreso la marcia anche in Serie A1 con una vittoria netta contro Sassari – dopo la débacle interna contro Cremona – e ha fatto vedere a tutti che alcune partite si possono anche perdere, ma per squadre come questa quello che conta è il percorso lungo tutta la stagione. L’Eurolega della Virtus Bologna sta procedendo bene, riguardo i singoli Carsen Edwards si dimostra uno dei migliori attaccanti in Europa e Alessandro Pajola è ormai un leader che sa spostare difensivamente e nelle piccole cose, pur segnando pochi punti.

Il Bayern Monaco si regge soprattutto su Andreas Obst, che ben conosciamo ed è stato prezioso per gli ultimi successi della Germania, e Isiaha Mike; da valutare come Dinwiddie si inserirà in questo progetto perché il talento non manca, l’impatto di alcuni ex NBA (basti pensare a Kendrick Nunn ad Atene) è stato devastante ma non è detto che la ciambella esca sempre con il buco, la sensazione rimane quella di una squadra che faticherà a entrare nella zona del play in ma comunque nella singola partita e con una stagione così lunga sarà possibile vincere contro chiunque, dunque la Virtus Bologna dovrà stare attenta.