Diretta Belgio Canada/ Streaming video Rai 1: ecco i Diavoli Rossi! (Mondiali 2022)

DIRETTA BELGIO CANADA: SARÀ L’ANNO DEI DIAVOLI?

Belgio Canada è in diretta dallo stadio Ahmed Bin Ali di Al Rayyan: alle ore 20:00 di mercoledì 23 novembre si gioca la partita valida per il gruppo F dei Mondiali 2022. Sarà l’anno dei Diavoli Rossi? Dopo il terzo posto in Russia, il Belgio spera di vincere finalmente qualcosa con la famosa generazione d’oro, che però è giunta ai suoi ultimi passi e, pur proponendo un calcio a tratti scintillante e con tanto di primo posto nel ranking FIFA, quando si è trattato di stringere veramente la presa sui titoli ha fallito. Inevitabilmente il Belgio è favorito (con la Croazia) per andare agli ottavi: vedremo come andrà in questo esordio.

Il Canada torna ai Mondiali dopo 36 anni: lo avevamo visto per l’ultima volta in Messico, è una nazionale in crescita con qualche interessante individualità ma per il momento deve accettare che a trainare il movimento sia il calcio femminile, che la scorsa estate ha vinto le Olimpiadi. Vedremo: poche speranze di proseguire, ma le foglie d’acero potrebbero togliersi qualche bella soddisfazione. Aspettando di scoprire come andranno le cose nella diretta di Belgio Canada, facciamo adesso qualche rapida valutazione circa le scelte operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita dei Mondiali 2022.

DIRETTA BELGIO CANADA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Belgio Canada viene fornita dalla televisione di stato: sappiamo bene infatti che i diritti per trasmettere le partite dei Mondiali 2022 sono stati acquistati dalla Rai, in questo caso l’appuntamento è su Rai Uno che naturalmente è disponibile anche in alta definizione, Come sempre poi l’emittente vi permetterà di seguire il match in questione anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO BELGIO CANADA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO CANADA

Nella diretta Belgio Canada il dubbio di Roberto Martinez riguarda le condizioni di Lukaku: con l’attaccante dell’Inter in condizione sarà ovviamente lui il titolare, in caso contrario spazio a Batshuayi e i due esterni De Bruyne e Eden Hazard per completare il tridente. In porta naturalmente avremo Courtois, poi linea difensiva con Theate, Alderweireld e Vertonghen (questi ultimi due giocano titolari da ormai un decennio) mentre i laterali di centrocampo dovrebbero essere Meunier a destra e Ferreira Carrasco a sinistra, con i due centrali che saranno senza discussioni Tielemans e Witsel.

Il Canada di John Herdman gioca con un 4-4-2: Alphonso Davies è stato convocato come attaccante e potrebbe fare il quarto di centrocampo, lasciando ad Adekube il ruolo di terzino sinistro mentre Johnston sarebbe a destra, con Vitoria e Kamal Miller a proteggere il portiere Borjan. In mezzo ecco il tandem formato da Kaye e Piette (oppure Osorio, mentre è assente capitan Hutchinson); sulla corsia destra giocherebbe Buchanan, davanti Jonathan David (una delle stelle della squadra) con Liam Miller o Ugbo che sono in competizione per la seconda maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Belgio Canada, partita valida per il gruppo E dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria dei Diavoli Rossi vi permetterebbe di guadagnare 1,50 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,50 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo delle foglie d’acero, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 6,25 volte la vostra giocata sulla partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA