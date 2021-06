Diretta/ Belgio Croazia (risultato finale 1-0) streaming tv: Courtois decisivo!

DIRETTA BELGIO CROAZIA (RISULTATO FINALE 1-0): COURTOIS DECISIVO!

Il Belgio si aggiudica l’amichevole contro la Croazia, in preparazione degli ormai imminenti Europei. Diavoli Rossi che hanno sfiorato il raddoppio al 44′ con Romelu Lukaku, che si è vista negata la doppietta da un gran riflesso di Livakovic. Nel recupero però è stato Courtois a mettere in salvo la vittoria del Belgio, opponendosi a una rasoiata di Brekalo che sembrava destinata all’angolino. Un po’ discontinua ma sicuramente interessante la prova della Croazia che si conferma squadra ricca di talento, il Belgio deve alleggerire le pressioni dovute allo status di favorita ma il CT Martinez ha avuto buone indicazioni anche dalla difesa. (agg. di Fabio Belli)

BUSQUETS POSITIVO AL COVID/ Federazione Spagnola furiosa con il Governo

DIRETTA BELGIO CROAZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Belgio Croazia sarà trasmessa su Canale 20: alcune delle partite amichevoli andranno in onda su questo canale compreso nel pacchetto Mediaset, e dunque per questa sfida appuntamento sul digitale terrestre in chiaro per tutti, con la possibilità di seguire il match anche tramite il servizio di diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, viene fornito dalla stessa emittente attraverso il portale Video Mediaset, visitabile con apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone.

Diretta Germania Lettonia/ Streaming video tv: Loew vuole una prova perfetta

CARRASCO SFIORA IL RADDOPPIO

A inizio ripresa Zlatko Dalic ha deciso per un cambio, con Josko Gvardiol che prende il posto di Borna Barisic nella Croazia, mentre il Belgio sostituisce Jan Vertonghen con Thomas Vermaelen. Al 7′ Courtois è attento su una gran botta di Bruno Petkovic, ma all’8′ è Carrasco ad andare vicino al raddoppio per i padroni di casa con una potente girata che si alza però sopra la traversa da buona posizione. Triplo cambio nella Croazia al 17′ con Pasalic, Vlasic e Kramaric che prendono rispettivamente il posto di Modric, Kovacic e Rebic, quindi su un cross di Kramaric la difesa belga traballa un po’ ma i Diavoli Rossi mantengono in questa amichevole il vantaggio di misura una volta arrivati a metà del secondo tempo. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Germania Portogallo U21 (risultato finale 1-0) Rai: tedeschi campioni!

LUKAKU IMPLACABILE!

Nella seconda metà del primo tempo il bomber interista Romelu Lukaku sale in cattedra e al 31′ va vicinissimo al gol con una bordata che si infrange sulla traversa. E’ solo il preludio al gol del bomber interista che porta in vantaggio il Belgio e che si concretizza al 38′, la difesa croata lascia scorrere un pallone pericoloso in area e Lukaku con un guizzo da rapace sigla l’1-0. La Croazia prova a reagire con un’iniziativa di Perisic ma dopo un ottimo avvio di gara Rebic e compagni sono calati d’intensità e il Belgio ne ha approfittato per chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco. (agg. di Fabio Belli)

REBIC PERICOLOSO

Parte in maniera energica la Croazia con due incursioni di un Rebic particolarmente vivace, il Belgio risponde con una potente conclusione di Carrasco che si infrange però sulla barriera. Al 21′ ancora Rebic cerca la soluzione da fuori area ma il pallone viene deviato in corner, partita iniziata ad alti ritmi col Belgio che finora ha sofferto la qualità avversaria. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Chadli; Mertens, Lukaku, Carrasco. ALL.: Martinez. CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Barisic; Brozovic, Kovacic, Modric; Perisic, Petkovic, Rebic ALL.: Dalic. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Mancano pochi minuti al calcio d’inizio di Belgio Croazia, un’amichevole con la quale i Diavoli Rossi vogliono anche riscattare il deludente pareggio contro la Grecia, maturato sempre qui a Bruxelles. Belgio e Croazia si sono incrociate in 7 occasioni, ma non erano avversarie da 7 anni e mezzo: l’ultima partita era stata valida per le qualificazioni ai Mondiali 2014 e i Diavoli Rossi avevano vinto 2-1 in trasferta, mentre la partita casalinga si era conclusa sul risultato di 1-1. In termini generali abbiamo tre vittorie della Croazia e due del Belgio; spicca il fatto che le due nazionali si siano affrontate quasi sempre in contesti “ufficiali”, cioè di qualificazione a qualche grande torneo. L’unica eccezione fa riferimento all’amichevole del marzo 2010: eravamo qui, al Re Baldovino di Bruxelles, e a vincere la partita era stata la Croazia grazie al gol messo a segno da Niko Kranjcar al 63’ minuto. Ora finalmente siamo pronti a vivere queste grandi emozioni, anche se si tratta di una semplice amichevole siamo sicuri che in campo non mancheranno agonismo e voglia di vincere da entrambe le parti: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, la diretta di Belgio Croazia prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

I NUMERI

In attesa di dare la parola al campo per la diretta tra Belgio e Croazia, bella amichevole in programma oggi a Bruxelles ci pare doveroso andare a ricordare qualche dato sullo stato di forma alle due nazionali, che si preparano ai prossimi Europei. Partiamo allora dai padroni di casa, tra le squadre più in forma: il Belgio dopo tutto ha rimediato appena una sola sconfitta nelle ultime 22 partite disputate e ha messo da parte 6 vittorie e appena due pareggi (l’ultimo per 1-1 con la Grecia) solo nelle ultime otto uscite ufficiali: qui poi la nazionale dei Diavoli rossi ha segnato ben 23 gol, subendone solo sette. Numeri di rilievo li ha pure messi da parte negli ultimi mesi la Croazia: la squadra di Dalic ha ottenuto due successi e un pari nelle ultime tre uscite e pure a aggiunto che è nazionale piuttosto forte nelle amichevoli internazionali (un solo KO nelle ultime otto uscite), come anche nelle trasferte. Vedremo però che accadrà in campo. (Agg Michela Colombo)

PADRONI DI CASA FAVORITI…

Belgio Croazia, in diretta domenica 6 giugno 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Re Baldovino di Bruxelles sarà una sfida valevole come amichevole di preparazione ai prossimi campionati Europei. I Diavoli Rossi del Belgio si presentano all’appuntamento continentale tra le formazioni favorite, dopo il terzo posto ai Mondiali del 2018 in cui però la Croazia fu protagonista di un exploit ancor più straordinario, perdendo il titolo iridato solo nella finalissima contro la Francia.

Dunque quotazioni importanti per due squadre che sembrano solo un passo indietro rispetto alla favoritissima Francia. Dopo il ko nella semifinale Mondiale contro i transalpini il Belgio ha perso solo 2 partite ufficiali in 3 anni, entrambe in trasferta e in Nations League contro la Svizzera prima e l’Inghilterra poi, mettendo in mostra una continuità di rendimento straordinaria. La Croazia non ha impressionato nell’amichevole pareggiata contro l’Armenia lo scorso 1 giugno, ma Modric e compagni spesso riescono ad accelerare quando il gioco si fa duro e questa amichevole sarà un’ottima chance per aumentare i giri dei motori.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO CROAZIA

Le probabili formazioni della sfida tra Belgio e Croazia presso lo stadio Re Baldovino di Bruxelles. I padroni di casa allenati da Roberto Martinez scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Witsel, Hazard; De Bruyne, Mertens, R. Lukaku. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Zlatko Dalic con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Kalinic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Barisic; Brozovic, Kovacic; Brekalo, Modric, Rebic; Perisic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Belgio e Croazia, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.75 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.30 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 4.75 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA