Diretta Belgio Grecia/ Streaming video tv: amichevole abbordabile per i Diavoli Rossi

DIRETTA BELGIO GRECIA: ECCO I DIAVOLI ROSSI!

Belgio Grecia, in diretta dallo stadio Re Baldovino di Bruxelles alle ore 20:45 di giovedì 3 giugno, è una delle tante amichevoli che si giocano in questi giorni: l’occasione è naturalmente quella degli imminenti Europei, una manifestazione che i Diavoli Rossi approcciano sapendo di potersi giocare il titolo, ma con l’urgenza di arrivare finalmente ad un successo perché questa generazione di talenti si sta avviando verso il declino, almeno alcuni di questi giocatori che sono all’ultimo ballo o quasi potendo eventualmente puntare al Mondiale in Qatar, chiudendo idealmente un ciclo.

Agli Europei non ci sarà la Grecia, che spesso e volentieri si è posta come sorpresa (basti pensare al titolo del 2004, una delle migliori favole nel mondo dello sport) ma che in questo ultimo periodo sembra davvero aver perso il filo, e ora sta provando a ricostruire per ripresentarsi al top nelle qualificazioni Mondiali. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Belgio Grecia, intanto però possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA BELGIO GRECIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Belgio Grecia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: per questo motivo non dovrebbe essere disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video ufficiale, dunque per le informazioni utili sulla partita amichevole potrete consultare liberamente le pagine che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, riferendovi in particolare agli account presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO GRECIA

Dovrebbe essere un 3-4-3 quello di Roberto Martinez per Belgio Grecia: davanti a Courtois agirebbero Denayer, Vertonghen e Alderweireld con due laterali che potrebbero essere Meunier da una parte e Ferreira-Carrasco (o Castagne) dall’altra, in mezzo ci sarà sicuramente Tielemans e con lui potrebbe agire Vanaken, da valutare le condizioni di Witsel che ha saltato tutta la seconda parte di stagione. Nel tridente offensivo le scelte sono tante: Romelu Lukaku il centravanti, i fratelli Eden e Thorgan Hazard possono fargli compagnia ma occhio ovviamente a Mertens. La Grecia di John Van’t Schip si schiera con un 4-2-3-1: a protezione di Vlachodimos potremmo vedere Papadopoulos e Tzavellas, poi Bakakis e Giannoulis sulle corsie laterali con Bouchalakis e Zeca che farebbero i due mediani davanti alla difesa, in vantaggio su Siopis. Bakasetas sarà il trequartista in posizione centrale, Fortounis e Tzolis (o Masouras) eventualmente i due esterni che lo supporteranno e faranno arrivare palloni giocabili a Pavlidis o Giakoumakis, in ballottaggio per la maglia da attaccante.

