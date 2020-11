Diretta Belgio Inghilterra/ Streaming video tv: big match a Leuven (Nations League)

DIRETTA BELGIO INGHILTERRA: RISULTATO INCERTO…

Belgio Inghilterra, in diretta dal King Power di Leuven, si gioca alle ore 20;45 di domenica 15 novembre: per la penultima giornata della Nations League si tratta di una delle sfide più intriganti, non solo per il blasone delle due nazionali – che si erano affrontate due volte al Mondiale di Russia – ma anche perché questo match potrebbe facilmente valere l’accesso alla Final Four. Sarebbe la seconda volta consecutiva per i tre leoni, che però sono rimasti scottati dal ko interno contro la Danimarca: un imprevisto stop a causa del quale la nazionale di Gareth Southgate è scivolata addirittura al terzo posto nella classifica del gruppo 2 (chiaramente di Lega A) perché gli scandinavi hanno il vantaggio nella doppia sfida diretta. Il Belgio, sfruttando la vittoria contro l’Islanda, è ora in testa: un pareggio potrebbe essere ideale per la nazionale di Roberto Martinez, che però spera di prendersi i 3 punti che sarebbero quasi un’assicurazione, tagliando fuori gli inglesi e consentendole poi di pareggiare con la Danimarca per centrare l’obiettivo. Aspettando allora la diretta di Belgio Inghilterra, andiamo a vedere in che modo i due CT intendano disporre le loro nazionali sul terreno di gioco, analizzandone in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA BELGIO INGHILTERRA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Belgio Inghilterra non sarà trasmessa sui nostri canali, non essendo una delle partite scelte per questo turno di Nations League; questo significa che non sarà disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video per seguire il match, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare liberamente gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare sulle pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO INGHILTERRA

Per Belgio Inghilterra possiamo innanzitutto dire che anche Martinez si è convertito alla difesa a tre: nello schieramento a protezione di Courtois, che dovrebbe tornare titolare, avremo sicuramente Alderweireld e Boyata mentre Denayer si gioca il posto con il veterano Vertonghen. Per il resto, cambierà qualcosa rispetto all’ultima vittoria in Islanda: sicuramente non a centrocampo dove Witsel e Tielemans saranno schierati centralmente con Meunier e Ferreira Carrasco a correre sulle fasce, mentre nel tridente offensivo ci sarà Romelu Lukaku se le condizioni saranno già ottimali, in caso contrario pronto Batshuayi con Mertens – tornato a disposizione – e Eden Hazard sugli esterni.

Quasi speculare il modulo di Southgate, che deve rinunciare agli squalificati Reece James e Maguire: per questo motivo a destra giocherà Alexander-Arnold, mentre in difesa è Keane il favorito per completare la linea con Walker e Coady, posizionata davanti a Pickford. In mezzo al campo torna titolare Jordan Henderson, che dovrebbe essere affiancato dall’ormai titolare Declan Rice; a sinistra Trippier dovrebbe giocare dal primo minuto, davanti invece la soluzione che va per la maggiore è quella con Mount e Rashford a supportare Harry Kane ma qui l’Inghilterra ha tante varianti, perciò sarà interessante valutare quello che sceglierà il CT.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Belgio Inghilterra ci forniscono un quadro nel quale la nazionale di casa è favorita, ma con un grande equilibrio: è infatti di 2,40 il valore del segno 1 per la vittoria dei Diavoli Rossi, a fronte di una quota pari a 2,95 volte la puntata che è stata posta sul segno 2, per il successo dei tre leoni. L’eventualità del pareggio, come sempre identificata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,25 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

