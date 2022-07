Diretta/ Belgio Islanda streaming video tv: pronostico equilibrato (Europei donne)

DIRETTA BELGIO ISLANDA DONNE: PARTITA COMBATTUTA!

Belgio Islanda, in diretta domenica 10 luglio 2022 alle ore 18.00 presso l’Academy Stadium di Manchester sarà una sfida valevole per la prima giornata degli Europei femminili. Pronostico equilibrato nell’altra sfida del girone dell’Italia. Match interessante con le ragazze del Belgio che hanno affrontato due amichevoli alla fine di giugno, sconfitta di misura contro l’Austria e ampia vittoria contro il Lussemburgo. Il Belgio è alla sua seconda partecipazione nella storia degli Europei dopo quella del 2017, conclusasi con l’eliminazione al primo turno.

E’ invece al suo quarto gettone nella competizione l’Islanda, con il fiore all’occhiello dei quarti di finale raggiunti nel 2013. Le nordiche sono squadra organizzata, l’ultima vittoria in amichevole contro la Polonia ha confermato il potenziale da mine vaganti delle islandesi. L’ultimo precedente tra le due selezioni risale al 2 marzo 2016, in quel caso fu l’Islanda a riuscire ad imporsi battendo il Belgio con il risultato di 2-1.

DIRETTA BELGIO ISLANDA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Belgio Islanda donne sarà garantita sia su Sky Sport Uno, canale numero 201 del decoder satellitare, sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Per la diretta streaming video, nel primo caso sarà a disposizione l’applicazione Sky Go (logicamente riservata agli abbonati) mentre nel secondo bisognerà visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO ISLANDA DONNE

Le probabili formazioni della diretta Belgio Islanda femminile, match che andrà in scena all’Academy Stadium di Manchester. Per il Belgio, Ives Serneels schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Evrard; Cayman, Kees, De Neve, Philtjens; Delacaw, Vanhaevermaet, Biesmans; Dhont, De Caigny, Wullaert. Risponderà l’Islanda allenata da Posteinn Haldorsson con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Sigurdardottir; Atladottir, Viggosdottir, Arnadottir, Gisladottir; Jonsdottir, Brynjarsdottir, Vilhjalmsdottir; Jonsdottir, Thorvalsdottir, Albertsdottir.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Belgio Islanda degli Europei femminili, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Belgio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Islanda, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











