Diretta Belgio Italia/ Streaming video e tv: altra amichevole per le azzurre (basket)

Belgio Italia, in diretta da Wevelgem con palla a due alle ore 20:30 di venerdì 21 giugno, rappresenta la penultima amichevole di basket femminile in vista degli Europei 2019, che sono ormai lontani meno di una settimana: la nostra nazionale giocherà anche domani contro lo stesso avversario, poi volerà in Serbia dove affronterà a Nis la prima fase del torneo continentale, nel quale spera di fare maggiore strada rispetto a due anni fa e prendersi i quarti di finale. Contro il Belgio avevamo già giocato nella semifinale del torneo di Saragozza, all’inizio del mese di giugno; ne era venuta fuori una vittoria prima di perdere la finale contro la Russia, in una partita a basso punteggio. In seguito l’Italia ha giocato due semifinali contro la Bielorussia: le ha vinte entrambe, una con una bella rimonta e l’altra dominando, e dunque adesso si presenta con il vento in poppa alla diretta di Belgio Italia, nella speranza magari di cogliere un altro successo e arrivare così in piena fiducia agli Europei.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Belgio Italia, ma come accaduto per le amichevoli della nazionale azzurra di pallacanestro femminile l’appuntamento dovrebbe essere garantito dall’account Facebook ufficiale della federazione: sarà qui che dunque sarà possibile assistere alla partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BELGIO ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Belgio Italia rappresenta un’amichevole piuttosto importante, per due motivi. Il primo è che la nostra nazionale è arrivata ormai a pochi giorni dall’esordio europeo che avverrà contro la Slovenia, e dunque si tratta ora non di scaldare i motori ma di fare le prove generali per quando il risultato conterà per davvero. In secondo luogo la nazionale che sfidiamo oggi a Wevelgem potrebbe essere un’avversaria proprio agli Europei, perchè la formula prevede che, in caso di secondo o terzo posto nel girone, l’incrocio avvenga con il raggruppamento nel quale è presente il Belgio. Nel corso della preparazione abbiamo affrontato due di quelle tre nazionali, con la Serbia che appare destinata a prendersi il primo posto: sulla carta sembra essere una buona cosa ma questo è vero anche per le avversarie. Ora comunque vedremo quali saranno le scelte di Marco Crespi per questa interessante partita: da valutare tante cose, dallo stato di forma delle nostre giocatrici al minutaggio che verrà concesso in vista dell’esordio nel torneo continentale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA