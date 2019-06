Diretta Belgio Italia / Streaming video e tv: Palla a due (basket femminile)

BELGIO-ITALIA: SI PARTE!

Belgio Italia chiude ufficialmente la strada delle azzurre del basket femminile verso gli Europei di basket, che prenderanno il via a fine mese: sabato 22 giugno alle ore 17:00 le ragazze allenate da Marco Crespi giocano per la terza volta nel giro di pochi giorni contro lo stesso avversario, già affrontato nella semifinale del torneo di Saragozza e poi giusto ieri. Vedremo allora come si comporterà la nostra nazionale, che si sta preparando al meglio per una competizione che potrebbe anche spianarci la strada verso gli impegni che arriveranno più avanti; la diretta di Belgio Italia sarà interessante soprattutto per valutare quale sia lo stato dei lavori delle nostre ragazze, al netto del risultato che nelle amichevoli conta sempre relativamente al netto di qualche eccezione (oltre al fatto, chiaramente, che vincere aiuta sempre a farlo anche negli appuntamenti seguenti).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di assistere alla diretta tv di Belgio Italia: ancora una volta però la federazione azzurra fornirà l’amichevole di basket femminile attraverso la sua pagina Facebook, in diretta streaming video. Dovrete dunque andare sull’account ufficiale dell’Italbasket e avvalervi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BELGIO ITALIA: IL CONTESTO

Sarà ancora Belgio Italia dunque: come abbiamo spiegato ieri, la nazionale dei Diavoli Rossi potrebbe essere una delle nostre avversarie agli Europei in un eventuale spareggio per accedere al tabellone dei quarti di finale. Un motivo in più per affrontare questa amichevole nel migliore dei modi: Marco Crespi ha sempre sottolineato, nel corso di questo periodo di test in vista del grande appuntamento, come le sue ragazze siano sempre riuscite a giocare meglio la seconda amichevole contro la stessa nazionale. E’ successo contro l’Ucraina, battuta nettamente dopo una sconfitta in volata, e poi contro la Bielorussia quando invece sono arrivate due vittorie abbastanza convincenti. Dunque il fatto di poter incontrare il Belgio agli Europei impone di affrontare questa sfida odierna con attenzione; per il resto ovviamente Crespi punterà sull’idea di dare minutaggio e responsabilità anche a chi magari sarà impiegato meno quando si inizierà a fare sul serio, ma che potrà essere importante in vari aspetti degli Europei. Adesso si gioca, poi si partirà per la Serbia dove la nostra avventura nel torneo continentale avrà ufficialmente inizio…



