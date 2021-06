Diretta Belgio Portogallo/ Streaming video Rai 1: big match (Europei 2020)

DIRETTA BELGIO PORTOGALLO: CHE SPETTACOLO!

Belgio Portogallo è in diretta dall’Estadio La Cartuja di Siviglia, alle ore 21:00 di domenica 27 giugno: spettacolo straordinario negli ottavi degli Europei 2020, forse per fascino non la partita migliore per questo turno (sarà martedì a Wembley) ma certamente un big match tra due nazionali candidate ad arrivare in fondo. Una di loro sarà eliminata oggi: potrebbe cadere il Portogallo campione in carica, che ha pagato il fatto di trovarsi nel girone di ferro e deve ringraziare gli ultimi minuti del match contro l’Ungheria, ma anche due rigori con cui ha pareggiato contro la Francia prendendosi il terzo posto.

Il Belgio invece ha sempre vinto, ed è una delle tre nazionali che hanno chiuso il girone a punteggio pieno: avversarie non straordinarie ma come sempre grande qualità per i Diavoli Rossi, che ora dovranno dimostrare di poter fare quel passo decisivo verso un titolo che questa generazione meriterebbe, ma che non è affatto scontato. Aspettando che la diretta di Belgio Portogallo prenda il via, proviamo adesso a valutare in che modo i due CT potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco di Siviglia, leggendo insieme le loro scelte nelle probabili formazioni della partita.

DIRETTA BELGIO PORTOGALLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Belgio Portogallo sarà trasmessa su Rai Uno, che fornisce per questi Europei 2020 la partita serale per ogni giornata: dunque un appuntamento in chiaro per tutti anche sfruttando sito e app ufficiali di Rai Play, ma ricordiamo anche la possibilità per i clienti Sky di seguire il match degli ottavi sul proprio decoder, e precisamente su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) oppure in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi e utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO PORTOGALLO

Roberto Martinez dovrebbe riproporre i suoi titolari per Belgio Portogallo: c’è qualche dubbio in difesa, ma davanti a Courtois dovrebbero operare Alderweireld, Denayer e Boyata con Vertonghen eventualmente in panchina, poi sugli esterni ci sarà spazio per Meunier a destra e Thorgan Hazard sull’altro versante, in un centrocampo a quattro completato come sempre dai due centrali che saranno Witsel, tornato a disposizione, e Tielemans. A questo punto De Bruyne giocherebbe largo nel tridente offensivo, lasciando fuori Ferreira Carrasco; Romelu Lukaku e Mertens completano la squadra. Il Portogallo è schierato con il 4-3-3: Ruben Dias e Pepe a protezione di Rui Patricio, Nélson Semedo e Raphael Guerreiro come sempre sulle corsie, poi un centrocampo nel quale Joao Moutinho sembra favorito su William Carvalho e Renato Sanches, sempre che Danilo Pereira sia titolare e Bruno Fernandes torni a giocare titolare. Il tridente dovrebbe essere lo stesso visto contro la Francia: Cristiano Ronaldo si scambia la posizione con Diogo Jota, da destra partirà Bernardo Silva.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Belgio Portogallo possiamo avvalerci delle quote che sono state emesse dall’agenzia Snai: in questa partita degli Europei 2020 il segno 1 che identifica la vittoria dei Red Devils, formalmente padroni di casa, vale 2,50 volte la somma puntata, mentre per l’eventualità del pareggio (segno X) siamo a una vincita che ammonta a 3,05 volte l’importo investito. L’affermazione dei lusitani, per cui bisognerà puntare sul segno 2, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,00 volte la vostra giocata.



