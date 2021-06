Diretta/ Belgio Russia (Europei) streaming video tv: Diavoli Rossi tra i favoriti

DIRETTA BELGIO RUSSIA: SFIDA IMPEGNATIVA PER LUKAKU E COMPAGNI

Belgio Russia, in diretta sabato 12 giugno 2021 alle ore 21.00 presso la Gazprom Arena di San Pietroburgo, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi dei campionati Europei di calcio. Esordio per i Diavoli Rossi che fanno parte del lotto delle favorite in questa kermesse continentale. Il cammino di preparazione del Belgio verso gli Europei è stato impressionante, segnando 40 gol e subendone solo 3, con 10 vittorie in altrettante partite disputate nelle qualificazioni che, nell’ottobre 2019, hanno visto il Belgio essere la prima squadra a tagliare il traguardo.

Numeri di cui dovrà fare i conti la Russia che ha comunque conquistato la qualificazione con un gioco spettacolare e ricco di gol, anche se gli ultimi test contro Polonia e Bulgaria hanno messo in mostra una forma ancora da ritrovare al meglio. Da segnalare che le due squadre hanno affrontato assieme le qualificazioni agli Europei, come detto solo vittorie per il Belgio che ha chiuso il girone a punteggio pieno, la Russia si è guadagnata il pass da seconda della classe, con 8 vittorie e 2 sconfitte, proprio entrambe le partite con i Diavoli Rossi.

DIRETTA BELGIO RUSSIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Belgio Russia verrà trasmessa su Rai Uno, essendo una di quelle del calendario degli Europei scelte dalla tv di Stato: il canale è disponibile a tutti sul digitale terrestre con la possibilità dell’alta definizione, e in assenza di un televisore sarà possibile assistere all’amichevole anche tramite il servizio di diretta streaming video, che viene fornito dalla stessa emittente mediante il sito (www.raiplay.it) o l’app Rai Play, senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY Tutti gli abbonati Sky Calcio avranno comunque la possibilità di seguire il match anche sul satellite, con Sky che trasmette per intero la competizione continentale, e anche in diretta streaming video via internet tramite l’applicazione o il sito Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO RUSSIA

Le probabili formazioni della sfida tra Belgio e Russia presso la Gazprom Arena di San Pietroburgo. I belgi allenati da Roberto Martinez scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, T.Hazard, Mertens, E.Hazard; Lukaku. Risponderà la formazione russa guidata in panchina da Stanislav Cherchesov con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Shunin; Mario Fernandes, Dzhikiya, Semenov, Kudryashov; Ozdoev, Kuzyayev; Cheryshev, Golovin, A. Miranchuk; Dzyuba.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Belgio Russia possiamo consultare le quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria della squadra di casa porta in dote un guadagno pari a 1.70 volte la puntata, valore di 3.60 posto sul segno X che identifica l’eventualità del pareggio mentre il segno 2, a regolare il successo della formazione ospite, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 5.25 volte l’importo che avrete deciso di investire sulla partita.



