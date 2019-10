Diretta Bellator Milano, Sakara/ Streaming video tv: gli eventi MMA e kickboxing

Alessio Sakara torna in gabbia: oggi sabato 12 ottobre 2019 in fatti si accende il Bellator Milano tra le mura dell’Allianz Cloud, ex Pala lido siamo ovviamente tutti impazienti di vedere di nuovo sotto i riflettori il Legionario. Pure il combattente azzurro, bandiera in Italia delle Arti Marziali miste non sarà il solo protagonista oggi: al Bellator meneghino infatti ci attenderanno ben 20 incontri tra MMA e Kickboxing, con una lista di partecipanti davvero ricca a prestigiosa. Sarà dunque un vero evento da non perdere: dopo gli eventi di Torino, Firenze, Roma e Genova il Bellator sbarca anche nel capoluogo lombardo, sempre molto ricettivo in queste occasioni. Ricordiamo dunque subito che il primo evento sarà previsto per le ore 17,00 mentre sarà solo nella trada serata che saranno previsti gli incontri del main card.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL BELLATOR MILANO 2019

Informiamo subito gli appassionati che non sarà prevista oggi alcuna diretta tv del Bellator di Milano 2019 e dunque non potremmo ammirare il rientro in gabbia di Sakara seduti comodamente davanti alla tv: pure non sarà disponibile una diretta streaming video della prova. il riferimento per gli appassionati che non potranno esserci oggi all’Allianz Cloud dunque potranno fare riferimento al portale ufficiale della manifestazione, al sito www.bellator.it.

DIRETTA BELLATOR 2019 SAKARA: IL PROGRAMMA DELL’EVENTO MENEGHINO

Come annunciato prima per il Bellator di Milano, il programma è lunghissimo e Alessio Sakara sarà solo una delle tante star che oggi saranno sotto i riflettori dell’Allianz Cloud. Come detto prima, l’evento vero e proprio sarà solo dalle ore 17,00 e da qui saranno ben venti gli incontri a cui assisteremo, dunque 9 per il Bellator Kickboxing e 11 per il Bellator MMA, categoria del nostro legionario. Proprio Sakara sarà nella main card per le arti marziali miste, dove sfiderà Canaan Grigsby: per il kickboxing invece di certo l’incontro da non perdere è quello tra Chinginz Allazov e Sudsakorn Sor Klinmee. Altri incontri che segnaliamo saranno di certo quelli per la MMA Vadim Nemkov-Raphael Carvahilo e per il kickboxing la finale per il titolo dei pesi piuma tra Cristian Faustino e Gabriel Varga. Da non scordare infine l’ottimo derby tra Alex Avogadro e Luca Cecchetti per il Kickboxing, con quest’ultimo di nuovo in grande forma dopo pure il brutto infortunio patito nel 2018.



