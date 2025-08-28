Diretta Bellucci Alcaraz Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato del match valido per il secondo turno nello Slam di New York.

DIRETTA BELLUCCI ALCARAZ US OPEN 2025: MISSIONE IMPOSSIBILE!

La diretta Bellucci Alcaraz rappresenta naturalmente una sfida di lusso per il nostro tennista, che giovedì 28 agosto (1:00 della nostra mattina) nel secondo turno degli Us Open 2025 affronta quello che al momento, insieme al nostro Jannik Sinner, è il giocatore che sta dominando il ranking Atp e minaccia di farlo per tanti anni ancora.

Mattia Bellucci ha superato il primo turno dello Slam di New York battendo Juncheng Shang: sfida anche ostica visto il secondo set perso nettamente, poi il bustocco ha approfittato delle condizioni fisiche non perfette del cinese che, infatti, ha dato forfait all’inizio del quarto set ritirandosi dal match.

Adesso per Bellucci, che per il secondo anno consecutivo ha raggiunto il secondo turno agli Us Open e lo scorso giugno si era spinto al terzo a Wimbledon, le cose cambiano: Carlos Alcaraz non ha certo bisogno di presentazioni, lo conosciamo bene.

Basti dire che della sua vittoria in tre set su Reilly Opelka ha fatto più notizia il taglio di capelli praticamente a zero, “giustificato” con l’errore del fratello nell’utilizzare la macchinetta; sia come sia, nella diretta Bellucci Alcaraz agli Us Open 2025 lo spagnolo parte nettamente favorito, è giusto dirlo così come è lecito sperare in una giornata di gloria da parte del nostro Mattia.

BELLUCCI ALCARAZ STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Per la diretta Bellucci Alcaraz i canali sono sempre quelli della tv satellitare; gli abbonati avranno anche la possibilità della diretta streaming video attraverso Sky Go e Now Tv.

DIRETTA BELLUCCI ALCARAZ US OPEN 2025: MATTIA CI PROVA MA…

Prende il via tra poco la diretta Bellucci Alcaraz, un intrigante secondo turno agli Us Open 2025 che per il mancino di Busto Arsizio potrebbe significare, in caso di vittoria – in quello che è il primo incrocio con lo spagnolo – un derby contro Luciano Darderi. Certamente per lui le cose sono tutt’altro che semplici: Alcaraz questo Slam a Flushing Meadows lo ha vinto a 19 anni, nel 2022, il primo di quelli che sarebbero poi diventati cinque Major con tanto di numero 1 Atp raggiunto per la prima volta, con numeri e obiettivi che hanno giustamente ricordato quelli del connazionale Rafa Nadal.

Il punto è che Alcaraz, pur andando incontro ogni tanto a qualche deludente sconfitta, queste statistiche le ha poi confermate negli anni seguenti: non solo cinque Slam ma anche otto Masters 1000 vincendone sei diversi e facendo già il bis a Indian Wells, un totale di 22 titoli da professionista con 7 finali perse e le epiche battaglie contro il nostro Jannik Sinner che sono già entrate nella storia. Bellucci ha affermato che giocare contro lo spagnolo è un sogno: questo ci dice già di come la sfida nel secondo turno degli Us Open 2025 sia tosta, ma nello sport le grandi imprese sono state più volte raccontate e noi possiamo solo sperare che oggi sia uno di quei giorni.