Diretta Benedetta Pilato finale 50 rana Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2: orario e risultato live della finale con l'azzurra.

DIRETTA BENEDETTA PILATO FINALE 50 RANA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE

Una gara nella quale giocarsi tutto in una stagione complicata, così possiamo presentare la diretta Benedetta Pilato finale 50 rana che seguiremo alle ore 13.10 italiane ai Mondiali nuoto 2025 Singapore oggi, domenica 3 agosto. La distanza più breve è quella che ha svelato al mondo lo straordinario talento della nuotatrice pugliese già nel 2019, a soli 19 anni, quest’anno dopo la rinuncia ai 100 sarà proprio sui 50 rana la carta da giocare per sognare.

Benedetta Pilato ci ha abituato alle emozioni: le sue gare non sono mai banali, con gli alti e bassi di una nuotatrice che è comunque una campionessa straordinaria, capace in carriera di vincere titoli iridati ed europei e di firmare anche il record del Mondo proprio nei 50, nei quali è salita addirittura per quattro volte sul podio ai Mondiali, con due argenti nel 2019 e 2022 e altrettanti bronzi nel 2023 e 2024.

Dobbiamo anche ricordare che da Los Angeles 2028 i 50 saranno distanza olimpica su tutti gli stili, quindi ci si potrà lavorare anche in ottica cinque cerchi, per sfatare il tabù della medaglia che ancora manca a Benedetta Pilato ai Giochi olimpici. I Mondiali invece le hanno riservato molte gioie e proprio i 50 rana saranno l’occasione per conquistare una medaglia a Singapore come in tutte le precedenti quattro edizioni alle quali la pugliese ha partecipato.

Per essere chiari: la lituana Ruta Meilutyte ha rifilato mezzo secondo a tutte le avversarie nella semifinale di ieri, per cui naturalmente la nuotatrice baltica è la nettissima favorita per la conquista della medaglia d’oro, ma per il podio tutto è possibile, anche perché possiamo aggiungere con piacere che la pugliese non sarà l’unica carta azzurra nella diretta Benedetta Pilato finale 50 rana.

BENEDETTA PILATO FINALE 50 RANA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Benedetta Pilato finale 50 rana in tv l'appuntamento sarà su Rai 2 e Rai Sport (saremo infatti nella fascia del Tg2), con diretta streaming video su Rai Play. Se abbonati, potrete scegliere anche Sky Sport e tutti i servizi collegati.

DIRETTA BENEDETTA PILATO FINALE 50 RANA: ANCHE ANITA BOTTAZZO!

Anita Bottazzo infatti sarà a sua volta presente fra le otto protagoniste della diretta Benedetta Pilato finale 50 rana. L’azzurra si merita già i nostri complimenti, perché ha disputato la finale anche dei 100 ed è quindi fra le otto migliori raniste del mondo in entrambe le specialità nella stagione che è certamente quella della sua consacrazione ai massimi livelli. Per Bottazzo il settimo tempo delle semifinali con 30″31, tutto sommato non lontano a quello della stessa Pilato, terza ma in 30″20 e quindi ci sono differenze davvero minime.

Questa allora sarà la chiave di volta della diretta Benedetta Pilato finale 50 rana: la già citata Ruta Meilutyte dovrebbe essere fuori portata, salvo clamorose sorprese, dal secondo posto in giù invece tutto è possibile. Per la cronaca, il secondo miglior tempo delle semifinali è stato quello della cinese Tang Qianting, ma sono quasi tutte sullo stesso livello, con altri nomi pericolosi come la veterano statunitense Lilly King. Noi però abbiamo ben due carte da giocare e allora speriamo che Benedetta Pilato e Anita Bottazzo possano farci sognare…