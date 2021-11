Diretta Benedetta Pilato/ Finale 50 rana streaming video Rai, Europei vasca corta

DIRETTA BENEDETTA PILATO FINALE 50 RANA

Alle ore 17:41 (italiane) di domenica 7 novembre scatta la finale dei 50 rana femminili agli Europei nuoto vasca corta 2021: la nostra Benedetta Pilato andrà a caccia della medaglia e con lei in vasca avremo anche Arianna Castiglioni, dunque una doppia possibilità per l’Italia che spera di chiudere in grande stile la manifestazione continentale di Kazan, che ci ha già dato grandi soddisfazioni e tante medaglie.

Nella rana per esempio abbiamo avuto lo splendido oro di Nicolò Martinenghi; ora la Pilato, che detiene il record europeo sulla distanza, vuole provare a prendersi un titolo che peraltro rappresenterebbe la conferma, visto che due anni fa a Glasgow era stata lei a trionfare. Dunque con Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni ci apprestiamo a vivere la diretta della finale dei 50 rana femminili agli Europei nuoto vasca corta 2021, tra poco scopriremo se il tricolore sventolerà nuovamente nella piscina di Kazan…

DIRETTA BENEDETTA PILATO FINALE 50 RANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della finale di Benedetta Pilato, nei 50 rana femminili, è trasmessa da Rai Sport come tutti gli Europei nuoto vasca corta 2021, almeno per quanto riguarda la sessione pomeridiana: dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti, con la disponibilità dell’alta definizione e il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e potrà essere attivato semplicemente visitando il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BENEDETTA PILATO FINALE 50 RANA: RISULTATI E CONTESTO

Andando a presentare la diretta della finale dei 50 rana femminili agli Europei nuoto vasca corta 2021, possiamo dire che Benedetta Pilato sarà in corsia 5; la numero 4, che è quella riservata al miglior tempo di qualificazione, spetta alla russa Nika Godun mentre in corsia 6 avremo la belga Florine Gaspard; Arianna Castiglioni sarà in corsia 2, al suo fianco nuoteranno la svedese Klara Thormalm – corsia 1 – e la finlandese Ida Hulkko; la connazionale di quest’ultima è Veera Kivirinta (dunque il Paese scandinavo ha due rappresentanti nella finale dei 50 rana femminili, come l’Italia) che sarà in corsia 7, a chiudere la lista delle finaliste agli Europei nuoto vasca corta 2021 è un’altra svedese, Emelie Fast che sarà ovviamente in corsia 8. Diciamo subito allora che Benedetta Pilato è la grande favorita per il titolo, ma arriva da un periodo non particolarmente brillante (anche se ai recenti Europei giovanili di Roma ha vinto la medaglia d’oro nei 50 rana) e deve anche riscattare un’Olimpiade deludente; Arianna Castiglioni ci proverà, vedremo allora cosa succederà…

