Diretta Benedetta Pilato/ Finale 50 rana streaming video Rai, Mondiali nuoto 2023 (oggi 30 luglio)

La diretta di Benedetta Pilato nella finale dei 50 rana femminili ai Mondiali nuoto 2023 a Fukuoka sarà naturalmente un momento imperdibile in ottica italiana nell’ultima giornata della rassegna iridata in Giappone. L’appuntamento sarà alle ore 13.09 italiane (le 20.09 locali) di oggi pomeriggio, domenica 30 luglio 2023. Benedetta Pilato arriva da una stagione molto difficile, tanto che ha deciso di non disputare nemmeno i 100, di cui era campionessa del Mondo in carica, per puntare solamente sulla gara più breve, dove dovrà sfidare soprattutto la lituana Ruta Meilutyte, che ieri in semifinale ha eguagliato il record del Mondo di 29”30 proprio di Benedetta Pilato.

Ci attende quindi una super finale dei 50 rana, con Benedetta Pilato che ne sarà comunque certamente una delle protagoniste più attese, essendo co-detentrice del record del Mondo e argento in carica sia ai Mondiali sia agli Europei, che l’anno scorso videro altrettanti vittorie di Ruta Meilutyte sempre davanti alla nuotatrice pugliese. Il “pericolo pubblico numero 1” dunque lo abbiamo facilmente identificato, pur senza sottovalutare naturalmente un altro nome illustre come la statunitense Lilly King, ecco allora tutte le info utili per seguire la diretta di Benedetta Pilato nella finale dei 50 rana ai Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka…

DIRETTA BENEDETTA PILATO STREAMING VIDEO E TV, FINALE 50 RANA MONDIALI NUOTO 2023

La finale dei 50 rana ai Mondiali di nuoto 2023 con Benedetta Pilato sarà visibile in diretta tv (essendo nella prima parte della sessione serale) su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE 50 RANA DI BENEDETTA PILATO IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA BENEDETTA PILATO, FINALE 50 RANA MONDIALI NUOTO 2023: IL CONTESTO

La diretta di Benedetta Pilato nella finale dei 50 rana quindi sarà imperdibile per noi oggi ai Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka e il merito è anche di Anita Bottazzo. Infatti saranno ben due le nuotatrici italiane in gara, fatto mai banale in una finale iridata: Bottazzo è il nome nuovo con i suoi 19 anni, in batteria impressionato, poi in semifinale ha fatto leggermente peggio ma con il tempo di 30”28 ha comunque stampato il settimo miglior crono, sufficiente per qualificarsi alla finale di oggi dei 50 rana, in compagnia naturalmente di Benedetta Pilato.

Anche la pugliese in verità ha fatto meglio in batteria (29”60) piuttosto che in semifinale (30”09), per sfidare Ruta Meilutyte servirà naturalmente la migliore versione di Benedetta Pilato, sperando che ciò sia possibile in un 2023 complicato per la pugliese. Naturalmente il tempo di qualifica della lituana è stato di 29”30, meglio dell’azzurra in semifinale anche Lilly King in 29”72 e la sudafricana Lara Van Niekerk, che ha ottenuto il tempo di 29”91. L’azzurra però ha fatto meglio di entrambe in batteria, potenzialmente è la prima sfidante della favorita: i nostri occhi saranno tutti per Benedetta Pilato nella diretta della finale dei 50 rana.

