Diretta Benedetta Pilato/ Finale 50 rana streaming video Rai, Mondiali vasca corta

DIRETTA BENEDETTA PILATO FINALE 50 RANA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2021: PER LA MEDAGLIA!

La finale dei 50 rana femminili ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 vede coinvolta la nostra Benedetta Pilato: ad Abu Dhabi saranno le ore 18:42 di venerdì 17 dicembre, ma a noi interessa il fuso di casa nostra e dunque alle ore 15:43 scatterà la gara che potrebbe regalare alla tarantina la seconda medaglia iridata nella sua carriera, dopo l’argento timbrato a Gwangju nel 2019. Per la Pilato, il cui 2021 non è stato particolarmente brillante, le possibilità ci sono tutte: nella prima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 l’Italia ha già vinto tre medaglie, e ora si spera nella giovanissima.

Peccato che nella finale dei 50 rana femminili non sia presente anche Arianna Castiglioni, oro europeo solo un mese fa nella vasca da 25 metri: avremmo potuto provare la doppietta azzurra, ma la bustocca è stata squalificata e dunque non potrà competere nella finale di una specialità che l’aveva vista timbrare il miglior tempo dell’anno. Tra poco dunque avremo la diretta di Benedetta Pilato, con la finale dei 50 rana femminili ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021: adesso andiamo a presentare le sue avversarie e addentrarci più in profondità in una gara molto attesa.

DIRETTA BENEDETTA PILATO FINALE 50 RANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA AI MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2021

La diretta tv di Benedetta Pilato nella finale dei 50 rana, come tutti i Mondiali di nuoto in vasca corta 2021, sarà trasmessa da Rai Sport + e Rai Sport: i due canali sono ovviamente disponibili sul digitale terrestre e dunque visibili in chiaro, come detto la kermesse è fornita dalla televisione di stato e questo significa che, come al solito, ci sarà la possibilità di seguire la gara anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è accessibile tramite il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BENEDETTA PILATO FINALE 50 RANA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2021: RISULTATI E CONTESTO

Benedetta Pilato entra nella finale dei 50 rana femminili ai Mondiali di nuoto 2021 in vasca corta con il quarto tempo, e infatti sarà in corsia 2: meglio di lei in semifinale hanno nuotato Nika Godun, la sudafricana che ha avuto 29’’42 mettendosi tutte alle spalle, poi Ida Hulkko (Finlandia) in 29’’62 e ancora Mona McSharry, irlandese che ha timbrato il crono di 29’’65. Per la Pilato invece il tempo è stato di 29’’76: per lei, che nella vasca da 50 metri ha centrato il record del mondo lo scorso maggio, una prestazione non eccellente ma comunque interessante.

Le altre avversarie, in ordine di tempo, saranno Sophie Hansson che ha avuto lo stesso crono della tarantina, poi Anastasia Gorbenko (29’’77), Fanny Lecluyse (29’’85) e infine in corsia 8 Veera Kivirinta, con 29’’77. Tutto sommato, sono tutti tempi abbastanza allineati; difficile stabilire una reale favorita, quel che qui possiamo dire è che Benedetta Pilato in vasca corta ha già vinto un oro e un argento a livello europeo (l’argento è di un mese fa, a Kazan) oltre appunto alla seconda piazza ai Mondiali di due anni fa, ma deve anche riscattare la bruciante squalifica alle Olimpiadi di Tokyo. Tra poco si gareggia, staremo dunque a vedere…



