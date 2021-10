Diretta Benetton Ospreys/ Streaming video tv: sfida equilibrata al Monigo

DIRETTA BENETTON OSPREYS: SFIDA DELLA QUARTA GIORNATA

Benetton Ospreys, in diretta dallo Stadio Monigo di Treviso, è la sfida di rugby in programma oggi, sabato 16 ottobre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 16.05. Nella quarta giornata della United Rugby Championship, ecco che con la diretta tra Benetton e Ospreys siamo pronti a vivere un match intensissimo e dal risultato affatto scontato.

Fin qui in questa competizione (che pure fino all’anno scorso aveva il nome di Top 14 e che comprende club dall’Italia, Galles, Scozia, Irlanda e Sudafrica) infatti le due formazioni oggi protagoniste si sono comportate abbastanza bene, mettendo il piede in fallo una sola volta. La formazione trevigiana certo è impaziente di trovare nuova soddisfazione in casa, ma la squadra gallese del tecnico Steve Tandy non sarà rivale facile: ci attendono gran scintille in campo.

DIRETTA BENETTON OSPREYS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benetton Ospreys, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere trasmessa su Mediaset 20, il canale che fa parte del pacchetto Mediaset – ovviamente – e che dunque è a disposizione in chiaro sul digitale terrestre. Ricordiamo poi che le partite dello United Rugby Championship saranno garantite anche in diretta streaming video, sempre dalla stessa emittente: in questo caso però bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al broadcaster Infinity.

DIRETTA BENETTON OSPREYS: IL CONTESTO

Siamo dunque davvero impazienti di dare spazio alla diretta tra Benetton e Ospreys, match della United Rugby Championship che davvero pare aperto a ogni risultato. Dopo tutto fin qui entrambe le squadre hanno fatto bene, pur non mettendo da parte un percorso perfetto. La formazione trevigiana ha infatti ben esordito nel torneo internazionale vincendo contro Stormers e Edimburgo (sia pure qui con il risultato risicato di 28-27): ma pur solo sette giorni fa i leoni sono caduti vittima del temibile Ulster, che pure si è imposto con un nettissimo 28-8.

Un verdetto che ha fatto molto male nelle file del tecnico Crowley e che certo i trevigiani vorranno subito vendicare. Ha però osservato un percorso molto simile anche l’Ospreys. I gallesi hanno infatti ben debuttato contro i Dragons, superati per 27-23 e pure hanno meritato il trionfo sulle spalle del Cardiff, con il risultato di 18-14. Nel terzo turno pure la squadra di Tandy è stata sconfitta per 27-13 contro i sudafricani dello Sharks e dunque ora vanta solo 8 punti alla classifica del torneo (gli stessi di Benetton). Ecco perchè ci attendiamo un match molto combattuto ed equilibrato oggi: chissà che dirà il campo!

